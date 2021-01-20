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В администрации Среднеуральска начались обыски из-за уголовного дела о мошенничестве

УрБК, Екатеринбург, 18.02.2021. В администрации Среднеуральска сотрудники силовых структур проводят обыски в рамках расследования уголовного дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество» и статье 292 УК РФ «Служебный подлог». Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

По данным собеседника издания, силовики заинтересовались работой администрации муниципалитета в период, когда ее возглавлял Андрей Зашляпин. Следствие предполагает, что в это время в администрации незаконно были трудоустроены несколько человек.

Напомним, Андрей Зашляпин ушел в отставку в конце января 2021 года. Поводом для его ухода стал конфликт интересов, обнаруженный прокуратурой. Надзорное ведомство выяснило, что А. Зашляпин опосредованно был причастен к работе коммерческих фирм, из которых он ушел на муниципальную службу. После отставки А. Зашляпина администрацию Среднеуральска возглавил бывший первый замглавы Екатеринбурга Александр Ковальчик.

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