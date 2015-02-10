Власти Среднего Урала потратят 250 млн рублей на софинансирование рейсов из аэропорта Кольцово

УрБК, Екатеринбург, 11.02.2021. В 2021 году из екатеринбургского аэропорта Кольцово (управляется УК «Аэропорты Регионов») будут выполняться рейсы, субсидируемые по постановлению правительства РФ № 1242, по 22 маршрутам.



Как сообщает пресс-служба аэропорта, согласно этому постановлению, предполагается выделение субсидий авиакомпаниям, которые выполняют рейсы по межрегиональным направлениям, из федерального бюджета при софинансировании субъектов РФ.



Власти Свердловской области планируют выделить 250 млн руб. на софинансирование 13 субсидируемых рейсов из Екатеринбурга в текущем году. Оставшуюся часть выделяемых на развитие региональных маршрутов из аэропорта Кольцово средств — более 1,2 млрд руб. — направят из федерального бюджета, а также из бюджетов других субъектов РФ.



Отмечается, что, согласно постановлению, из Кольцово запланированы рейсы в Барнаул, Белгород, Братск, Ижевск, Калугу, Киров, Магнитогорск, Мурманск, Надым, Новокузнецк, Новый Уренгой, Ноябрьск, Омск, Салехард, Тамбов, Ульяновск, Уфу, Ханты-Мансийск, Чебоксары, Нижний Новгород, Саратов и Ростов-на-Дону.



Отметим, что с 8 февраля аэропорту Кольцово разрешили выполнять рейсы за границу.