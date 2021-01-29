Международные рейсы из аэропорта Кольцово возобновятся 8 февраля

УрБК, Москва, 29.01.2021. Перелеты в иностранные государства из аэропорта Кольцово возобновятся 8 февраля, об этом на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России сообщила зампред правительства РФ Татьяна Голикова.



Штаб поддержал предложение Роспотребнадзора об актуализации критериев и показателей для оценки эпидемиологической обстановки в иностранных государствах с целью восстановления ж/д и авиасообщения.



Как сообщает пресс-служба правительства РФ, перелеты в иностранные государства будут возобновлены с 8 февраля, кроме аэропорта в Екатеринбурге для международного авиасообщения со вчерашнего дня также открыты аэропорты Астрахани, Иркутска, Махачкалы, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода, Перми и Хабаровска.



Как ранее сообщал УрБК, первыми иностранными государствами, с которыми было возобновлено авиасообщение из Кольцово стали Республика Беларусь и Армения.