Госавтоинспекция с начала года выдала 3,5 тыс. предписаний из-за неубранного снега на дорогах Среднего Урала

УрБК, Екатеринбург, 10.02.2021. С начала года сотрудники Управления ГИБДД по Свердловской области выдали около 3,5 тыс. предписаний по ненадлежащему содержанию улично-дорожной сети.



Как сообщает пресс-служба ведомства, в отношении собственников дорог составлено 255 административных материалов за неудовлетворительное содержание улично-дорожной сети и 56 материалов по статье 19.5 КоАП РФ за невыполнение в срок законного предписания.



Отмечается, что недостатки зимнего содержания дорог стали сопутствующим фактором ДТП с участием пешеходов, которые двигались по проезжей части при отсутствии обустроенного тротуара. В январе этого года на Среднем Урале в таких местах зарегистрировано 12 наездов на пешеходов в Верхней Пышме, Сысерти, Нижнем Тагиле, Екатеринбурге, Кушве и Арти.



«Анализ этих происшествий показал, что на участках улично-дорожной сети, где отсутствует обустроенный тротуар, имеются факты неудовлетворительного содержания обочин, а это наличие большого количества рыхлого снега, сформированные снежные валы. Именно эти обстоятельства вынуждают пешеходов двигаться по проезжей части автодорог, что увеличивает вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий», — говорится в сообщении.



ГИБДД Свердловской области за январь этого года выдала 37 предписаний на устранение недостатков зимнего содержания дорог. За неисполнение предписаний к ответственности привлечены 4 должностных лица, в отношении глав муниципалитетов и собственников автодорог составлено 7 административных материалов по статье 12.34 КоАП РФ за неудовлетворительное содержание улично-дорожной сети.



Отметим, что с 20 по 26 января в Екатеринбурге было зарегистрировано 23 ДТП с пострадавшими, в которых получили травмы 26 человек. В 22 авариях выявлены неудовлетворительные дорожные условия. Доля ДТП с недостатками зимнего содержания дорог составила на тот период свыше 95%.