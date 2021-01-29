В Екатеринбурге доля ДТП на дорогах с плохо убранным снегом составила 95%

УрБК, Екатеринбург, 29.01.2021. В Екатеринбурге Госавтоинспекция с 1 января 2021 года выдала 240 предписаний дорожно-коммунальным службам города на устранение выявленных недостатков правил содержания дорог и улиц. За невыполнение в установленный срок предписаний возбуждено четыре административных производства.
Как сообщает Отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу, по факту допущенных нарушений правил содержания дорог и улиц со стороны ГИБДД с 1 января в отношении дорожно-коммунальных служб составлено 47 административных протоколов по части 1 статьи 12.34 КоАП РФ «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений».
«Нарушения правил зимнего содержания выражены в наличии снежного наката на проезжей части, сформированных снежных валов в местах, где это запрещено, нерасчищенных пешеходных переходов и подходов к ним», — говорится в сообщении.
Отмечается, что эти недостатки стали одним из факторов, повлиявших на рост числа ДТП на территории города. Так, с 20 по 26 января в Екатеринбурге зарегистрировано 23 ДТП с пострадавшими, в которых получили травмы 26 человек. В 22 авариях выявлены неудовлетворительные дорожные условия. Доля ДТП с недостатками зимнего содержания составляет свыше 95%.
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