Оборот предприятий общепита в Свердловской области в декабре сократился на 32%

УрБК, Екатеринбург, 04.02.2021. Оборот предприятий общественного питания в Свердловской области в декабре 2020 года составил 3 млрд 749 млн руб., что на 32% меньше уровня аналогичного периода предыдущего года (в сопоставимых ценах). Об этом сообщает Свердловскстат.



В январе-декабре 2020 года оборот предприятий общепита на Среднем Урале сократился на 31,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.