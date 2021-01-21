Средние цены на огурцы в Свердловской области за неделю увеличились на 6,57%

УрБК, Екатеринбург, 01.02.2021. С 18 по 25 января 2021 года на Среднем Урале средние потребительские цены на огурцы выросли на 6,57% (до 172,81 руб. за кг), сообщает Свердловскстат.
За этот же период цены на картофель в Свердловской области выросли на 5,15% (до 29,58 руб. за кг), на хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной — на 3,45% (до 65,43 руб. за кг), на свежие помидоры — на 2,91% (до 175,89 руб. за кг), на яблоки — на 2,66% (до 115,71 руб. за кг), на карамель — на 2,53% (до 237,71 руб. за кг).
Вермишель в регионе подешевела на 3,35% (до 110,69 руб. за кг), смеси сухие молочные для детского питания — на 3,1% (до 951,10 руб. за кг), колбаса вареная — на 2,2% (до 448,40 за кг).
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