ЦБ внедрил новую модель обеспечения наличного денежного обращения на севере УрФО

УрБК, Москва, 29.01.2021. Уральское главное управление Банка России внедрило новую модель обеспечения наличного денежного обращения на севере Уральского федерального округа (УрФО).



С начала 2021 года в Новом Уренгое и Сургуте функции расчетно-кассового центра ЦБ переданы коммерческому банку.



«Банк России одобрил предложение одного из коммерческих банков об участии в новой форме кассового обслуживания его подразделений, расположенных в городе Новый Уренгой (ЯНАО). С начала 2021 года подразделения банка приступили к реализации проекта. Теперь одно из них получает наличные деньги Банка России в расчетно-кассовом центре Надыма и может хранить их у себя неограниченное время, выдавая клиентам по их заявкам», — говорится в сообщении Уральского ГУ Банка России.



По словам первого заместителя начальника Уральского ГУ Банка России Евгения Барышникова, вовлечение банка-партнера в новую модель обеспечения наличного денежного обращения повысит доступность наличных для населения и бизнеса Нового Уренгоя, где живет более 115 тыс. человек и работают крупнейшие предприятия нефтегазового сектора.



Ранее стало известно, что объем наличных денег в обращении в РФ за год вырос на 2,8 трлн руб.



«В 2020 году произошло заметное увеличение объема наличных в обращении, и прежде всего это было связано с пандемией коронавируса и ограничительными мерами. В условиях самоизоляции граждане проявляли повышенный спрос на наличные деньги, стараясь запастись ими и лишний раз не посещать банковские отделения и банкоматы», — отметил заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев.



По его словам, начиная с июля спрос на наличные стал выравниваться и приблизился к обычным сезонным показателям. В ноябре произошло небольшое сокращение, характерное для этого времени, а в декабре был зафиксирован традиционный рост.