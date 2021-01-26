В Екатеринбурге устранили прорыв трубопровода в микрорайоне ЖБИ

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2021. В Екатеринбурге специалисты МУП «Водоканал» устранили прорыв трубопровода, который произошел вчера, 25 января 2021 года, в микрорайоне ЖБИ. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
«По информации сотрудников Екатеринбургской городской единой дежурно-диспетчерской службы, во вторник, 26 января, в 05.45 утра последствия коммунальной аварии были полностью ликвидированы. Общественный транспорт курсирует по установленному графику», — говорится в сообщении.
Напомним, накануне утром, 25 января, между остановками «Каменные палатки» и «Новгородцевой» по причине прорыва трубопровода диаметром 300 миллиметров произошло подтопление трамвайных путей. Из-за этого в Кировском районе города четыре многоквартирных дома попали под отключение холодного водоснабжения.
Помимо этого, в связи с аварией на линию вывели пять дополнительных автобусов, следующих по маршруту № 61.
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