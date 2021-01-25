Пять дополнительных автобусов вывели на линию в Екатеринбурге из-за коммунальной аварии на ЖБИ

УрБК, Екатеринбург, 25.01.2021. Из-за коммунальной аварии, остановившей трамвайное движение в микрорайоне ЖБИ, администрация Екатеринбурга вывела на линию пять дополнительных автобусов по маршруту № 61 «Улица Пехотинцев — 40 лет ВЛКСМ». Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.
По информации комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети городской администрации, в 10.04 движение трамваев на станции «40 лет ВЛКСМ» было восстановлено, но их скорость ограничена до 5 км/ч.
Как ранее сообщал УрБК, коммунальная авария на водопроводе, в результате которой оказались подтоплены трамвайные пути между остановками Каменные палатки — Новгородцевой, произошла в Екатеринбурге сегодня, 25 января, около 07.00. По словам очевидцев, из-за остановленного движения трамваев автобусы и маршрутки, двигающиеся по направлению в центр из ЖБИ, оказались переполнены.
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