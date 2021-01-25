Четыре многоквартирных дома в Екатеринбурге попали под отключение из-за аварии на водопроводе

УрБК, Екатеринбург, 25.01.2021. В Кировском районе Екатеринбурга четыре многоквартирных дома попали под отключение холодного водоснабжения (ХВС) из-за аварии на водопроводе. Об этом УрБК рассказали в пресс-службе МУП «Водоканал».
По информации предприятия, полностью ХВС отключено в домах № 2 и № 8 по улице Высоцкого. Еще в двух домах (№ 6 и 10) отключено по половине квартир.
«Трамвайные пути будут расчищены в течение ближайшего часа», — уточнили в пресс-службе.
Холодное водоснабжение домов в МУП «Водоканал» планируют восстановить до конца текущего дня.
Прорыв водопровода произошел утром 25 января 2021 года. В результате были подтоплены трамвайные пути между остановками Каменные палатки — Новгородцевой.
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