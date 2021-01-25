Четыре многоквартирных дома в Екатеринбурге попали под отключение из-за аварии на водопроводе

УрБК, Екатернбург, 25.01.2021. В Екатеринбурге 25 января около 07.00 произошла коммунальная авария на водопроводе, в ...

В Екатеринбурге из-за коммунальной аварии на водопроводе остановлено трамвайное движение в микрорайоне ЖБИ

УрБК, Екатеринбург, 14.11.2016. В Екатеринбурге восстановлено водоснабжение в многоквартирных домах и жилом корпусе ...

В Екатеринбурге восстановили водоснабжение на улице Просторной

УрБК, Екатеринбург, 20.11.2014. В Екатеринбурге сегодня утром на перекрестке ул. Блюхера — пер. Шадринский произошел ...

В Екатеринбурге из-за коммунальной аварии от холодного водоснабжения отключены 5 домов

УрБК, Екатеринбург, 28.04.2014. В Чкаловском районе Екатеринбурга из-за повреждения в колодце по адресу ул. Мраморская, ...

В Екатеринбурге из-за аварии от холодного водоснабжения отключено 12 многоквартирных домов

Водоснабжение в районе аварии на сетях МУП «Водоканал» в центре Екатеринбурга до сих пор не восстановлено

УрБК, Екатеринбург, 01.11.2011. В ряде офисных зданий и заведениях общественного питания, находящихся в районе ...