В Екатеринбурге из-за коммунальной аварии на водопроводе остановлено трамвайное движение в микрорайоне ЖБИ

В Екатеринбурге 25 января около 07.00 произошла коммунальная авария на водопроводе, в результате которой оказались подтоплены трамвайные пути между остановками Каменные палатки — Новгородцевой.
Как сообщают в пресс-службе администрации Екатеринбурга, движение трамваев в микрорайоне ЖБИ перекрыто до устранения аварии.
По словам очевидцев, из-за остановленного движения трамваев автобусы и маршрутки, двигающиеся по направлению в центр из ЖБИ, также оказались переполнены.
По состоянию на 10.00 утра сервис Яндекс.Карты оценивает пробки в Екатеринбурге на 6 баллов, затруднено движение в центре города.
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