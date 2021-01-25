В Екатеринбурге из-за коммунальной аварии на водопроводе остановлено трамвайное движение в микрорайоне ЖБИ

УрБК, Екатернбург, 25.01.2021. В Екатеринбурге 25 января около 07.00 произошла коммунальная авария на водопроводе, в результате которой оказались подтоплены трамвайные пути между остановками Каменные палатки — Новгородцевой.



Как сообщают в пресс-службе администрации Екатеринбурга, движение трамваев в микрорайоне ЖБИ перекрыто до устранения аварии.



По словам очевидцев, из-за остановленного движения трамваев автобусы и маршрутки, двигающиеся по направлению в центр из ЖБИ, также оказались переполнены.



По состоянию на 10.00 утра сервис Яндекс.Карты оценивает пробки в Екатеринбурге на 6 баллов, затруднено движение в центре города.