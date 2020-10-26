Михаил Хорьков о влиянии льготной ипотеки на рынок новостроек

Специалисты рынка недвижимости давно говорят о том, что льготная ставка по ипотеке в условиях ограниченного маневра рынка новостроек привела к росту цен на квартиры. Эту проблему признал и президент, и правительство. Сбалансировать рынок мог бы заметный рост предложения. Но рынок инертен, и пока во многих регионах девелоперы не успевают за высоким спросом.



Рост цен на новостройки стал серьезной проблемой для российских властей. Дело в том, что главным фактором роста цен стало решение правительства о субсидировании ставок по ипотеке. В основе этого решения лежало не только желание поддержки строительной индустрии, но и сохранение доступности жилья в условиях кризиса. Но на деле эта доступность очень быстро улетучилась. Во многих городах экономия на кредитах уже нивелирована ростом цен. Квартиры продолжают дорожать.



Поэтому, если не получается сбалансировать рынок при помощи предложения, надо гасить спрос. Об этом недавно говорила глава ЦБ Эльвира Набиуллина во время выступления в Государственной думе. По ее словам, рост цен на квартиры в новостройках опережает и инфляцию, и рост доходов населения. В итоге доступность жилья для людей может упасть, несмотря на льготную ставку. Поэтому своевременное завершение этой антикризисной программы позволит избежать «пузырей» и сбалансировать на рыночной основе спрос и предложение на рынке жилья, полагает Эльвира Набиуллина.



Споры вокруг льготной ипотеки продолжатся в ближайшие месяцы. У рынка пока есть возможность насытить рынок новыми проектами. И если это произойдет, то дискуссия об этой программе получит новый контекст.



Ожидаем, что в следующем году квартир на рынке станет больше, цены будут выше, а число сделок снизится. Нельзя ехать на факторе дешевой ипотеки слишком долго. К тому же из разряда «дешевой» она постепенно переходит в категорию «обычной».



Ощущение дешевизны кредита всегда соотносится с субъективным восприятием справедливой цены на квартиру. И эти выводы покупатели делают не на основе статистики, а исходя из своего опыта и личных ощущений. Корректировка этих ощущений в 2021 году может стать важным фактором стабилизации рынка. Независимо от того, продлят программу субсидирования на вторую половину года или нет.



Михаил Хорьков, начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН)

Фотография предоставлена УПН