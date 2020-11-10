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Свердловские власти отменили торги по продаже заброшенной больницы скорой помощи в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 27.11.2020. Министерство по управлению госимуществом Свердловской области (МУГИСО) отменило аукцион на право заключения договора купли-продажи объекта культурного наследия (ОКН) «Клиническая больница скорой помощи. Комплекс» на ул. 8 Марта в Екатеринбурге. Эти сведения размещены на официальном сайте размещения информации для проведения торгов.

Рассмотрение заявок на заключение договора было запланировано изначально на 7 декабря 2020 года. Стоимость лота начиналась от 62,7 млн руб.

Напомним, больница скорой помощи размещалась в парке Зеленая роща до 1999 года. Затем здание было передано госпиталю № 354 Приволжско-Уральского военного округа. В 2000 году больницу закрыли, сейчас объект находится в полуразрушенном состоянии. Общая площадь комплекса составляет 5 тыс. 249,6 кв. м.

Следует отметить, что комплекс заброшенной клинической больницы выставляется на продажу не впервые. Первая попытка была предпринята в ноябре прошлого года: тогда объект выставлялся за 400 млн руб., однако торги не состоялись. Последний раз аукцион проводился месяц назад, но к 7 ноября 2020 года не поступило ни одной заявки.

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