Свердловские власти отменили торги по продаже заброшенной больницы скорой помощи в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 27.11.2020. Министерство по управлению госимуществом Свердловской области (МУГИСО) отменило аукцион на право заключения договора купли-продажи объекта культурного наследия (ОКН) «Клиническая больница скорой помощи. Комплекс» на ул. 8 Марта в Екатеринбурге. Эти сведения размещены на официальном сайте размещения информации для проведения торгов.
Рассмотрение заявок на заключение договора было запланировано изначально на 7 декабря 2020 года. Стоимость лота начиналась от 62,7 млн руб.
Напомним, больница скорой помощи размещалась в парке Зеленая роща до 1999 года. Затем здание было передано госпиталю № 354 Приволжско-Уральского военного округа. В 2000 году больницу закрыли, сейчас объект находится в полуразрушенном состоянии. Общая площадь комплекса составляет 5 тыс. 249,6 кв. м.
Следует отметить, что комплекс заброшенной клинической больницы выставляется на продажу не впервые. Первая попытка была предпринята в ноябре прошлого года: тогда объект выставлялся за 400 млн руб., однако торги не состоялись. Последний раз аукцион проводился месяц назад, но к 7 ноября 2020 года не поступило ни одной заявки.
УрБК, Екатеринбург, 10.11.2020. Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) ...07.11.2017 В Екатеринбурге не состоялись торги по продаже заброшенной больницы скорой помощи в Зеленой роще
УрБК, Екатеринбург, 07.11.2017. Власти Свердловской области в очередной раз не смогли продать объект культурного ...30.05.2017 В Екатеринбурге вновь планируется продажа комплекса зданий клинической больницы скорой помощи
УрБК, Екатеринбург, 30.05.2017. В Екатеринбурге планируется проведение аукциона на право заключения договора ...09.11.2016 Аукцион по продаже здания заброшенной больницы скорой помощи в Екатеринбурге перенесен на декабрь
УрБК, Екатеринбург, 09.11.2016. Аукцион по продаже здания заброшенной клинической больницы скорой помощи на 8 Марта, ...17.10.2016 Здание заброшенной больницы скорой помощи выставили на продажу за 400 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 17.10.2016. Здание заброшенной клинической больницы скорой помощи на 8 Марта, 78а в Екатеринбурге ...