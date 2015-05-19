В СМТ-Клинике создали программу комплексного ведения беременности

УрБК, Екатеринбург, 26.11.2020. У будущих мам Екатеринбурга появилась возможность комфортно и безопасно подготовиться к рождению ребенка вместе с докторами из СМТ-Клиники. В этом медицинском учреждении разработана и внедрена программа комплексного ведения беременности. Клиника предлагает будущим родителям вместе пройти полный комплекс всех необходимых обследований и процедур в условиях современного медицинского учреждения, оснащенного новейшим оборудованием, под контролем персонального врача, без очередей и ожиданий.



Врачи советуют обращаться в клинику еще на этапе планирования беременности. В СМТ-Клинике можно пройти комплексную программу подготовки к зачатию, разработанную как для мужчин, так и для женщин. Комплексное ведение беременности рассчитано с момента, когда женщина узнает о том, что у нее будет ребенок.



«Ведение беременности в СМТ-Клинике — это полная программа наблюдения за здоровьем мамы и развитием будущего малыша в течение всей беременности. Мы вместе с вами пройдем через все необходимые обследования, анализы, скрининги и УЗИ. Ваш персональный врач будет на связи круглосуточно и в любое время дня и ночи сможет оказать квалифицированную помощь. В случае необходимости быстро, комфортно и аккуратно решим все вопросы, с которыми может столкнуться будущая мама, скорректируем ее здоровье, избавим от появляющихся во время беременности проблем. В этом нам помогут профильные специалисты СМТ-Клиники, которые всегда рядом», — рассказала куратор программы врач-гинеколог Полина Погадаева.



Программа создана в соответствии с государственными стандартами ведения беременности, все процедуры проходятся в соответствии с календарем, составленным на каждый триместр. Процедуры расписаны по неделям, проходить их можно в удобное для будущей мамы время по предварительной записи.



«С появлением ведения беременности сеть клиник СМТ становится лечебным учреждением «полного цикла», способным следить за здоровьем человека на всех этапах его жизни. У нас традиционно сильно гинекологическое и урологическое направления, мы много лет профессионально и успешно решаем проблемы, связанные с планированием беременности и зачатием. У нас очень сильная многопрофильная детская клиника СМТ-Кидс, врачи которой наблюдают за здоровьем малыша с рождения. Многопрофильная СМТ-Клиника лечит широкий спектр болезней взрослых пациентов — от травм и невралгии до косметологии и эндокринологии. Теперь мы готовы взять на себя заботу о здоровье маленького человека на важнейшем этапе от зачатия до рождения», — отметил главный врач СМТ-Клиники Александр Савин.