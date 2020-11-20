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20.11.2020

Ввод жилья в Свердловской области в январе-октябре вырос на 8,8%

УрБК, Екатеринбург, 20.11.2020. В январе-октябре 2020 года на Среднем Урале ввели в эксплуатацию 1 млн 510 тыс. кв. м. жилья, что на 8,8% больше уровня аналогичного периода прошлого года, следует из данных Свердловскстата.

В октябре в регионе построили 166,6 тыс. кв. м. Это на 14% меньше, чем в соответствующий месяц в 2019 году. Объем введенного индивидуального жилья вырос на 34,8%, до 112,5 тыс. кв. м.

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