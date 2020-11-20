Планы на 300-летие

В Екатеринбургской гордуме (ЕГД) 19 ноября 2020 года был представлен прогноз социально-экономического развития муниципалитета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Согласно документу, разработанному в горадминистрации, несмотря на череду карантинных ограничений, со следующего года в Екатеринбурге возобновится экономический рост. В этой связи ожидается и улучшение качества жизни горожан. Текущие показатели (в частности, по вводу нового жилья и соцобъектов) позволяют на это рассчитывать.



Прогноз социально-экономического развития Екатеринбурга был представлен накануне на заседании профильных комиссий ЕГД, в котором также участвовали первый замглавы Екатеринбурга Александр Ковальчик, замглавы города по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам Марина Андрусь и председатель Счетной палаты города Андрей Парунин.



С докладом перед депутатами выступил начальник департамента экономики администрации города Алексей Прядеин. В начале своего отчета он указал, что параметры прогноза социально-экономического развития Екатеринбурга являются одним из оснований для формирования бюджета города.



«После снятия ограничительных мер в июле-августе наблюдалось постепенное восстановление глобальной экономической активности. Вновь вводимые в третьем квартале ограничения имели более гибкий и точечный характер, чем на начальном этапе распространения инфекции. Такой подход позволяет ожидать дальнейшего восстановления экономической активности в 2021 году», — уточнили в пресс-службе горадминистрации.



В такой ситуации, как отметил А. Прядеин, в 2021-2023 годах в Екатеринбурге сохранятся высокие темпы ввода жилья. К концу текущего года застройщики планируют сдать 1 млн 350 кв. м. жилья. Также в ближайшие три года планируется на 4 тыс. увеличить количество мест в школах (за счет строительства, реконструкции, а также проведения капитального ремонта зданий).



«В частности, в 2021 году планируется ввод 4 зданий школ за счет нового строительства, в 2022-2023 годах — по одному зданию. В 2021-2022 годах намечен ввод 6 новых зданий детских садов в Академическом и Солнечном жилых районах. В 2021 году планируется капитально отремонтировать 3 здания детсадов, в 2022 году — 2 и еще 5 в 2023-м», — отмечается в сообщении.



Помимо строительной отрасли, экономика города по-прежнему будет ориентироваться на обрабатывающее производство, а также рынок товаров и услуг. В этих сферах в плановом периоде ожидается умеренный рост показателей. На фоне экономического роста прогнозируется рост среднемесячной заработной платы работников крупных и средних предприятий Екатеринбурга к 2023 году на 12 тыс. руб., до 69 тыс. руб.



Ожидаемый рост населения Екатеринбурга в ближайшие три года составит +13 тыс. человек. К 2023 году численность жителей города составит 1 млн 539 тыс. человек.



Представленный в городской думе прогноз, с одной стороны, может показаться оптимистичным. Однако авторы при его составлении учитывали несколько факторов: экономический потенциал уральской столицы и оценку ущерба от последствий пандемии коронавирусной инфекции.



Оба этих вопроса в конце сентября 2020 года подробно разбирал глава Екатеринбурга Александр Высокинский. Согласно отчету градоначальника, в целом на фоне пандемии и ограничений муниципалитету удалось удержать экономические показатели.



К примеру, оборот крупных и средних организаций города по итогам I полугодия 2020 года вырос на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 1 трлн 343 млрд руб. Также за указанный период средний размер заработной платы вырос на 2,5%, до 55 тыс. 939 руб. Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям составил 59 млрд 650 млн руб., что говорит о сохранении экономического потенциала Екатеринбурга.



На дальнейший прирост объемов жилья и соцобъектов в будущем повлияют сразу несколько нормативных изменений. Во-первых, это принятие стратегии развития города, в которой предусмотрено комплексное развитие для каждой территории. Во-вторых, в текущем году принята новая редакция Правил землепользования и застройки. Этот документ был утвержден в качестве антикризисной меры и дополнительного стимула для застройщиков.



Наконец, еще одним фактором, который благотворно повлияет на инвестиционную привлекательность Екатеринбурга, станет модернизация общественного транспорта. В рамках этого проекта, в частности, запланировано строительство трамвайной ветки в район Академический. Помимо прокладки новых маршрутов запланировано обновление подвижного состава в трамвайных и троллейбусных парках МУП «Гортранс».



При такой динамике развития Екатеринбург и после своего 300-летия будет наращивать экономическую мощность и инвестиционную привлекательность.