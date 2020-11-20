Росавиация и Роспотребнадзор отказались возобновлять международные вылеты из Кольцово

Росавиация и Роспотребнадзор отказались выдавать допуск на осуществление международных рейсов из екатеринбургского аэропорта Кольцово. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.
«Мы, конечно, в период, когда у нас был спад заболеваемости, обращались к федеральным властям с ходатайством об открытии международного авиасообщения, но даже в тех условиях и Роспотребнадзор, и Росавиация дали отрицательные заключения. Сегодня ситуация, к сожалению, осложнилась, поэтому, боюсь, с прямыми перелетами за рубеж придется повременить», — говорится в сообщении.
В настоящее время для международных рейсов открыты аэропорты в Москве, Казани, Ростове-на-Дону, Самаре и Уфе.
УрБК, Екатеринбург, 20.11.2020. Росавиация и Роспотребнадзор отказались выдавать допуск на осуществление международных ...24.09.2020 «ИрАэро» и «Победа» отказались от нескольких международных рейсов из Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 24.09.2020. Росавиация отозвала у авиакомпаний «ИрАэро» и «Победа» (входит в «Аэрофлот») допуск на ...24.07.2020 Свердловский оперштаб уточнил сроки запуска международных рейсов из Кольцово
УрБК, Екатеринбург, 24.07.2020. В свердловском оперштабе по борьбе с коронавирусом не назвали сроки возобновления ...24.07.2020 Кольцово не вошел в список аэропортов для запуска международных рейсов с 1 августа
УрБК, Екатеринбург, 24.07.2020. Екатеринбургский аэропорт Кольцово не вошел в список воздушных гаваней для запуска ...21.07.2020 Кольцово станет одним из шести аэропортов для возобновления международных рейсов
УрБК, Екатеринбург, 21.07.2020. Росавиация включила екатеринбургский аэропорт Кольцово в число шести воздушных гаваней, ...