В Екатеринбургской гордуме рассмотрят прогноз социально-экономического развития города на 2021-2023 годы

УрБК, Екатеринбург, 19.11.2020. В проект повестки очередного заседания Екатеринбургской городской думы внесен пункт о рассмотрении прогноза социально-экономического развития города на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, сообщает пресс-служба горадминистрации.



Соответствующее решение приняли участники профильных комиссий гордумы по итогам рассмотрения документа, который представил начальник департамента экономики администрации города Алексей Прядеин.



С его слов, параметры прогноза социально-экономического развития Екатеринбурга являются одним из оснований для формирования бюджета города.



«После снятия ограничительных мер в июле-августе наблюдалось постепенное восстановление глобальной экономической активности. Вновь вводимые в III квартале ограничения имели более гибкий и точечный характер, чем на начальном этапе распространения инфекции. Такой подход позволяет ожидать дальнейшего восстановления экономической активности в 2021 году», — говорится в сообщении.



По словам А. Прядеина, ожидается, что в 2021-2023 годах в Екатеринбурге сохранятся высокие темпы ввода жилья. К концу текущего года застройщики планируют сдать 1 млн 350 кв. м. жилья. Также в ближайшие три года планируется на 4 тыс. мест увеличить места в школах (за счет строительства, реконструкции, а также проведения капитального ремонта зданий).



«В частности, в 2021 году планируется ввод 4 зданий школ за счет нового строительства, в 2022-2023 годах по одному зданию. В 2021-2022 годах намечен ввод шести новых зданий детских садов в Академическом и Солнечном жилых районах. В 2021 году планируется капитально отремонтировать три здания детсадов, в 2022 году — два и еще пять — в 2023-м», — отмечается в сообщении.



Ожидаемый рост населения Екатеринбурга в ближайшие три года составит 13 тыс. человек. К 2023 году численность жителей города достигнет 1 млн 539 тыс. человек.



Прогнозируемый рост среднемесячной заработной платы работников крупных и средних предприятий Екатеринбурга к 2023 году — 12 тыс. руб. (до 69 тыс. руб. в месяц).