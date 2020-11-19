В Екатеринбургской гордуме рассмотрят прогноз социально-экономического развития города на 2021-2023 годы

УрБК, Екатеринбург, 19.11.2020. В проект повестки очередного заседания Екатеринбургской городской думы внесен пункт о рассмотрении прогноза социально-экономического развития города на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, сообщает пресс-служба горадминистрации.
Соответствующее решение приняли участники профильных комиссий гордумы по итогам рассмотрения документа, который представил начальник департамента экономики администрации города Алексей Прядеин.
С его слов, параметры прогноза социально-экономического развития Екатеринбурга являются одним из оснований для формирования бюджета города.
«После снятия ограничительных мер в июле-августе наблюдалось постепенное восстановление глобальной экономической активности. Вновь вводимые в III квартале ограничения имели более гибкий и точечный характер, чем на начальном этапе распространения инфекции. Такой подход позволяет ожидать дальнейшего восстановления экономической активности в 2021 году», — говорится в сообщении.
По словам А. Прядеина, ожидается, что в 2021-2023 годах в Екатеринбурге сохранятся высокие темпы ввода жилья. К концу текущего года застройщики планируют сдать 1 млн 350 кв. м. жилья. Также в ближайшие три года планируется на 4 тыс. мест увеличить места в школах (за счет строительства, реконструкции, а также проведения капитального ремонта зданий).
«В частности, в 2021 году планируется ввод 4 зданий школ за счет нового строительства, в 2022-2023 годах по одному зданию. В 2021-2022 годах намечен ввод шести новых зданий детских садов в Академическом и Солнечном жилых районах. В 2021 году планируется капитально отремонтировать три здания детсадов, в 2022 году — два и еще пять — в 2023-м», — отмечается в сообщении.
Ожидаемый рост населения Екатеринбурга в ближайшие три года составит 13 тыс. человек. К 2023 году численность жителей города достигнет 1 млн 539 тыс. человек.
Прогнозируемый рост среднемесячной заработной платы работников крупных и средних предприятий Екатеринбурга к 2023 году — 12 тыс. руб. (до 69 тыс. руб. в месяц).
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский внес на рассмотрение гордумы проект бюджета муниципалитета на 2021 год и ...10.11.2020 Александр Высокинский внес на рассмотрение гордумы проект бюджета Екатеринбурга на 2021 год
УрБК, Екатеринбург, 10.11.2020. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский внес на рассмотрение гордумы проект бюджета ...23.10.2020 Банк России улучшил прогноз по росту розничного кредитования в 2020 году до 13-16%
УрБК, Москва, 23.10.2020. Центробанк РФ изменил свой прогноз по росту розничного кредитования россиян в 2020 году до ...30.09.2020 Правительство РФ внесло в Госдуму проект бюджета на 2021-2023 годы
УрБК, Москва, 30.09.2020. Правительство РФ внесло в Государственную думу законопроект о федеральном бюджете на 2021 год ...21.11.2019 Депутатам ЕГД представили прогноз социально-экономического развития Екатеринбурга до 2022 года
УрБК, Екатеринбург, 21.11.2019. Администрация Екатеринбурга представила депутатам городской думы проект среднесрочного ...