Суд обязал «Библио-Глобус ТК» выплатить жителю Качканара 150 тыс. рублей за сорванный отпуск

УрБК, Екатеринбург, 18.11.2020. Свердловский областной суд обязал ООО «Библио-Глобус ТК» выплатить клиенту около 150 тыс. руб. за сорванный отпуск.



Как установил облсуд, в июне 2019 года Павел Н. заключил договор с туроператором о приобретении тура для супруги и двух несовершеннолетних детей в пансионат Абхазии за 96 тыс. 434 руб. При подписании договора в качестве удостоверения личности одного из детей было указано свидетельство о рождении. Туроператор заверил, что после достижения 14-летнего возраста еще в течение 30 дней возможно предъявление свидетельства о рождении в качестве документа, удостоверяющего личность, и проблем с пересечением границы не возникнет. Однако из-за отсутствия паспорта у ребенка отпуск семьи сорвался.



В результате сложившейся ситуации пострадавший посчитал, что продавец тура не предоставил ему всю необходимую информацию, и подал иск в Качканарский городской суд о защите прав потребителя. В исковом заявлении истец просил расторгнуть договор о реализации туристского продукта, взыскать уплаченные за тур денежные средства в общей сумме свыше 110 тыс. руб.



Туроператор ООО «Библио-Глобус ТК» возвратил туристу только 34 тыс. 746 руб. (поскольку чартерная перевозка была оформлена по невозвратному тарифу). Решением Качканарского городского суда исковые требования Павла Н. были оставлены без удовлетворения.



Однако истец не согласился с решением в части размера взысканной компенсации стоимости перевозки и подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд. В итоге облсуд, рассмотрев материалы дела, посчитал, что на турагенте лежала обязанность рассказать истцу о необходимости наличия паспорта у несовершеннолетней, и отменил первое решение в части отказа истцу в удовлетворении требований к турагентству. С индивидуального предпринимателя взысканы денежные средства на общую сумму 149 тыс. 859 руб.