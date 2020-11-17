Свердловский губернатор оценил потери доходов областного бюджета из-за коронавируса в 30 млрд рублей

Доходы бюджета Свердловской области с января по октябрь 2020 года сократились на 30 млрд руб. от прогнозного плана. Об этом 17 ноября 2020 года на заседании регионального Заксобрания сказал губернатор Евгений Куйвашев.
По его словам, причиной падения доходной части стали экономические последствия пандемии коронавирусной инфекции.
«По итогам 10 месяцев 2020 года налоговые и неналоговые доходы областного бюджета сократились на 6,5%. Это серьезная цифра. От прогнозных значений мы недоберем в целом около 30 миллиардов рублей», — сказал Е. Куйвашев.
Одновременно с этим свердловский губернатор заявил о росте объема налоговых поступлений за счет крупных предприятий и строительной отрасли. Однако сумму доходов из этого источника Е. Куйвашев не уточнил.
«Крупные и строительные предприятия не останавливались ни на сутки. Поэтому налоговые поступления выросли, за счет этого мы выполняем социальные обязательства», — отметил губернатор региона.
Ранее свердловское управление ФНС сообщало, что в областной бюджет с января по октябрь 2020 года было собрано 156,6 млрд руб. налоговых и неналоговых платежей, администрируемых налоговыми органами. Это меньше аналогичного периода прошлого года на 6,8%, или на 11,4 млрд руб.
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