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Группа ЧТПЗ повышает уровень промышленной безопасности на производстве

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2020. Группа ЧТПЗ провела масштабную коммуникационную кампанию по охране труда и промышленной безопасности на предприятиях трубного дивизиона. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.



«Первым этапом стали выполненные в стиле 8-битной компьютерной игры под лозунгом «В жизни только одна жизнь» плакаты и календари для производственных пространств и офисов компании, а также видеоинструктаж для сотрудников и гостей предприятий, который собрал десятки тысяч просмотров в интернете», — говорится в сообщении.



В рамках второго этапа проекта на территориях Челябинского трубопрокатного и Первоуральского новотрубного заводов (ЧТПЗ, ПНТЗ, входят в Группу ЧТПЗ) установлены 23 брандмауэра с изображением детей, которые напоминают родителям о важности соблюдения правил безопасности на производстве. Концепция кампании разработана совместно с одним из ведущих международных креативных агентств Instinct (BBDO Group).



Главные слоганы — «Мама, смотри как надо!», «Папа, смотри как надо!» — обыграны в пяти сюжетах, каждый из которых соответствует ключевому правилу охраны труда. Яркие иллюстрации напоминают сотрудникам трубных предприятий, что безопасное поведение на производстве — залог собственного здоровья и благополучия всей семьи.



«Группа ЧТПЗ придает первостепенное значение промышленной безопасности на производстве — защита здоровья сотрудников, создание безопасных условий труда и борьба за нулевой травматизм являются ключевыми задачами для компании. Креативные проекты в современной стилистике с запоминающимися образами нацелены на формирование у сотрудников внутренней убежденности в важности соблюдения правил безопасности», — комментирует генеральный директор трубно-магистрального дивизиона Группы ЧТПЗ Борис Коваленков.



Отметим, что первый этап масштабной коммуникационной кампании, реализованный в 2018 году, высоко оценило профессиональное сообщество: проект получил несколько призовых мест на престижных международных конкурсах и фестивалях рекламы и брендинга.

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