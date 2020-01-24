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До 2023 года в Екатеринбурге уберут все полицейские участки в жилых домах

24 январь 2020 (15:08)

Все полицейские участки, расположенные на первых этажах жилых домов в Екатеринбурге, уберут к 2023 году. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции сообщил начальник ГУ МВД России по Свердловской области Александр Мешков.

«Многим жителям не нравится, что пункты полиции расположены в их домах. Нам приходится работать даже ночью. Поэтому мы будем уходить из жилых домов и закрывать участковые пункты полиции. Скорее всего, завершим эту работу до 2023 года», — сообщил Александр Мешков.

Генерал-майор полиции Александр Мешков был назначен на должность начальника Главного управления МВД России по Свердловской области в сентябре 2019 года. До этого полицейский главк региона почти год оставался без руководителя.

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