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Свердловская пригородная компания требует взыскать с регионального минфина 118,5 млн рублей

22 январь 2020 (13:52)

УрБК, Екатеринбург, 22.01.2020. Арбитражный суд Свердловской области принял к рассмотрению иск Свердловской пригородной компании (СПК) к министерству финансов Среднего Урала. Об этом говорится в материалах суда.

СПК требует взыскать с ведомства выпадающие доходы и убытки на сумму 118,5 млн 505 тыс. руб. Рассмотрение дела назначено на 11 февраля 2020 года.

Напомним, что ровно год назад СПК требовала взыскать с минфина 85 млн руб. Тогда речь шла о возмещении потерь, возникших в результате осуществления государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом пригородного сообщения по территории Свердловской области. В удовлетворении иска тогда было отказано.

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