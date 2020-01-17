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Алексей Коренев о переходе российских банков с Windows 7 на альтернативные операционные системы
17 январь 2020 (17:30)
«Подавляющее число отечественных кредитных учреждений используют более поздние версии операционных систем, нежели Windows 7. Тем не менее какому-то количеству банков и иных финансовых учреждений придется оперативно менять программное обеспечение (ПО), так как отсутствие поддержки со стороны производителя существенно повышает уязвимость базовых программных продуктов. Тем более неприятной эта новость оказалась из-за того, что отказ от поддержки Windows 7 ранее не анонсировался и многих застал врасплох. То есть менять ПО придется в срочном порядке, и расходы на данные работы для многих окажутся вне ранее запланированных бюджетов.
Тем не менее вряд ли стоит ожидать ощутимых проблем у тех российских банков, которым придется обновлять операционные системы. Во-первых, это разовые расходы и в дальнейшем подобных затрат уже не потребуется. Во-вторых, кредитные учреждения традиционно обладают достаточно квалифицированными и хорошо укомплектованными кадрами с соответствующими профессиональными компетенциями. Иными словами, если проблема может быть решена силами специалистов и с привлечением определенных средств, то это уже не проблема, а расходы.
С точки зрения временных затрат, вероятнее всего, большинству банковских учреждений из тех, кто столкнется с необходимостью обновлять операционную систему и настраивать иные сервисы, работающие без Windows 7, удастся в основном завершить основные работы в течение нескольких недель. Окончательная же отладка может занять несколько больше времени, но речь идет уже о доводке ПО под конкретные нужды отдельных подразделений банков».
Алексей Коренев, аналитик ГК «Финам»
Фотография предоставлена пресс-службой ГК «Финам»
Тем не менее вряд ли стоит ожидать ощутимых проблем у тех российских банков, которым придется обновлять операционные системы. Во-первых, это разовые расходы и в дальнейшем подобных затрат уже не потребуется. Во-вторых, кредитные учреждения традиционно обладают достаточно квалифицированными и хорошо укомплектованными кадрами с соответствующими профессиональными компетенциями. Иными словами, если проблема может быть решена силами специалистов и с привлечением определенных средств, то это уже не проблема, а расходы.
С точки зрения временных затрат, вероятнее всего, большинству банковских учреждений из тех, кто столкнется с необходимостью обновлять операционную систему и настраивать иные сервисы, работающие без Windows 7, удастся в основном завершить основные работы в течение нескольких недель. Окончательная же отладка может занять несколько больше времени, но речь идет уже о доводке ПО под конкретные нужды отдельных подразделений банков».
Алексей Коренев, аналитик ГК «Финам»
Фотография предоставлена пресс-службой ГК «Финам»
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