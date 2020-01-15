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По итогам 2019 года в Екатеринбурге построено и введено в эксплуатацию 1 млн 340 тыс. кв. метров жилья

УрБК, Екатеринбург, 15.01.2020. По итогам 2019 года в Екатеринбурге построено и введено в эксплуатацию 1 млн 340 тыс. кв. метров жилья. Такие данные приводит департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга.



Данный показатель выше на 20% к уровню 2018 года, когда было введено 1 млн 113 тыс. кв. метров жилья. При этом результат 2019 года является абсолютным рекордом, сообщает официальный городской портал.



В структуре ввода доля многоквартирных жилых домов составляет 91%. Это 98 объектов общей площадью квартир 1 млн 216 тыс. кв. метров. Малоэтажная застройка составила 124 тыс. кв. метров.



По оперативным данным, в декабре 2019 года в эксплуатацию было введено 47 многоквартирных жилых домов общей площадью квартир 567 тыс. кв. метров.

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