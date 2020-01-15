Новости дня
Объем рынка новых грузовых автомобилей в России в 2019 году снизился на 2%
15 январь 2020 (09:23)
УрБК, Москва, 15.01.2020. По итогам 2019 года в России объем рынка новых грузовых автомобилей составил 80,7 тыс. единиц. Это на 2% ниже, чем показатель 2018 года, когда объем рынка составлял 82,3 тыс. единиц, сообщает «Автостат».
Эксперты отмечают, что рынок грузовиков показал падение впервые после трехлетнего роста.
Более трети (34,2%) этого рынка приходится на отечественную марку KAMAZ, показатель которой в минувшем году составил 27,6 тыс. единиц, продемонстрировав рост на 7,3%.
Второе место, с большим отставанием, занимает GAZ (8,9 тыс. шт.), чей результат вырос на 5,9%.
Далее следуют шведские Volvo (5,7 тыс. шт.; -11%) и Scania (5,6 тыс. шт.; -16%), а замыкает пятерку лидеров немецкий MAN (5 тыс. шт.; -1,5%).
Эксперты отмечают, что рынок грузовиков показал падение впервые после трехлетнего роста.
Более трети (34,2%) этого рынка приходится на отечественную марку KAMAZ, показатель которой в минувшем году составил 27,6 тыс. единиц, продемонстрировав рост на 7,3%.
Второе место, с большим отставанием, занимает GAZ (8,9 тыс. шт.), чей результат вырос на 5,9%.
Далее следуют шведские Volvo (5,7 тыс. шт.; -11%) и Scania (5,6 тыс. шт.; -16%), а замыкает пятерку лидеров немецкий MAN (5 тыс. шт.; -1,5%).
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В июле рынок автомобилей с пробегом в РФ вырос на 5,4%
- Вторичный рынок легковых автомобилей в РФ в апреле вырос на 8,6%
- Объем рынка новых грузовых автомобилей в России в ноябре сократился на 5%
- В феврале рынок грузовых автомобилей в России упал на 26%
- В феврале 2016 года рынок грузовых автомобилей в России упал на 26%