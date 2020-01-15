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Объем рынка новых грузовых автомобилей в России в 2019 году снизился на 2%

УрБК, Москва, 15.01.2020. По итогам 2019 года в России объем рынка новых грузовых автомобилей составил 80,7 тыс. единиц. Это на 2% ниже, чем показатель 2018 года, когда объем рынка составлял 82,3 тыс. единиц, сообщает «Автостат».



Эксперты отмечают, что рынок грузовиков показал падение впервые после трехлетнего роста.



Более трети (34,2%) этого рынка приходится на отечественную марку KAMAZ, показатель которой в минувшем году составил 27,6 тыс. единиц, продемонстрировав рост на 7,3%.



Второе место, с большим отставанием, занимает GAZ (8,9 тыс. шт.), чей результат вырос на 5,9%.



Далее следуют шведские Volvo (5,7 тыс. шт.; -11%) и Scania (5,6 тыс. шт.; -16%), а замыкает пятерку лидеров немецкий MAN (5 тыс. шт.; -1,5%).

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