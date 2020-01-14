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В России в 2019 году продажи новых легковых и LCV автомобилей снизились на 2,3%

14 январь 2020 (17:04)

УрБК, Москва, 14.01.2020. В России продажи легковых и малотоннажных коммерческих автомобилей (LCV) в 2019 году по сравнению с прошлым годом снизились на 2,3%. Об этом сообщает комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

По словам главы ведомства Йорга Шрайбера, общее количество проданных автомобилей за отчетный период составило 1,759 млн единиц.

К слову, АЕБ дает неутешительный прогноз о дальнейшем снижении продаж легковых автомобилей и малотоннажных коммерческих автомобилей (LCV) в РФ в новом 2020 году по сравнению с 2019 годом.

«Прогнозируем дальнейшее снижение рынка, минус 2,1%, до 1,72 млн автомобилей», — подчеркнул Йорг Шрайбер. Также, по его мнению, в 2020 году ожидается продолжение непростого периода.

«Участники рынка достигли потолка возможностей в стимулировании спроса. Нет уверенности, что в 2020 году произойдет какое-либо существенное улучшение во внешней среде», — следует из презентации главы АЕБ.

Таким образом, по словам Йорга Шрайбера, изменений в лучшую сторону на рынке ждать не приходится ввиду многих факторов, таких как отсутствие роста доходов населения, а также вопросов налогообложения, вызывающих рост розничных цен.

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