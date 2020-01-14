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С начала 2020 года около 1,5 тыс. жителей Южного Урала стали самозанятыми

УрБК, Челябинск, 14.01.2020. В первые дни нового года 1 тыс. 486 жителей Челябинской области зарегистрировались в качестве «самозанятых». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Управления ФНС России.



Ранее сообщалось о том, что с 1 января 2020 года Челябинская область вошла в число пилотных регионов, в которых введен новый специальный налоговый режим для самозанятых граждан — «Налог на профессиональный доход».



Напомним, что стать самозанятыми могут физические лица, которые оказывают услуги или продают товары собственного изготовления без наемных работников и зарабатывают на этом до 2,4 млн руб. в год. При этом новый налоговый режим предусматривает две основные ставки: 4% при оказании услуг и продаже товаров физическим лицам и 6% для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Как отмечают эксперты, в эти ставки уже включены отчисления в Фонд обязательного медицинского страхования, а взносы в Пенсионный фонд самозанятые отчисляют в добровольном порядке. До конца 2028 года предельный размер дохода и налоговые ставки изменены не будут.



«Налог для самозанятых позволяет «выйти из тени» при максимально благоприятных условиях. Для регистрации достаточно просто воспользоваться бесплатным мобильным приложением «Мой налог». Посещение инспекции не требуется. Зарегистрироваться в нем можно несколькими способами: с помощью ИНН и пароля от личного кабинета налогоплательщика — физического лица, с помощью логина и пароля Единого портала государственных и муниципальных услуг, а также отсканировать в мобильном приложении свой паспорт Российской Федерации и сделать селфи.



Кроме того, зарегистрироваться и работать можно через веб-версию приложения или воспользоваться услугами уполномоченных банков. Приложение само рассчитает и уведомит самозанятого о сумме налога, заплатить который нужно не позднее 25-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором получен доход. С помощью приложения можно сформировать квитанцию, чтобы оплатить налог в банке, или настроить автоплатеж. Также самозанятым доступен налоговый вычет в размере 10 тыс. руб., который применяется автоматически, уменьшая сумму налога», — уточнили в УФНС России по Челябинской области.



Отметим, что участники нового налогового режима освобождаются от подачи налоговой декларации и применения ККТ, а также уплаты страховых взносов, при этом хозяйственные операции самозанятого в рамках режима не облагаются НДС и НДФЛ. При этом у самозанятых граждан есть возможность совмещать основную работу с дополнительным заработком: можно работать в рамках одной профессии, заниматься смежными видами деятельности или даже открыть свое производство.

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