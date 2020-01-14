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В Артинском городском округе из-за аварии без газоснабжения остались 144 жилых дома

УрБК, Екатеринбург, 14.01.2020. В Артинском городском округе из-за аварии без газоснабжения остались 144 жилых дома. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



По данным ведомства, 13 января газопровод низкого давления диаметром 159 мм на ул. Свердлова, 2 был поврежден грузовым автомобилем.



«В результате происшествия без газоснабжения остались 144 частных жилых дома с населением 450 человек. Теплоснабжение в домах не нарушено (имеется печное и электрическое отопление), социально значимые объекты в зону отключения не попали. На месте работает ремонтно-восстановительная бригада газовой службы в составе семи человек и пяти единиц техники. Предварительно восстановление подачи газа потребителям планируется 15 января», — говорится в сообщении.

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