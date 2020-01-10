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Количество частных инвесторов на Мосбирже за прошлый год удвоилось
10 январь 2020 (16:41)
УрБК, Москва, 10.01.2020. Количество частных инвесторов на Московской бирже за 2019 год увеличилось в два раза — с 1,9 млн до 3,86 млн человек. Об этом говорится в исследовании компании «БКС Брокер» со ссылкой на Систему торгов.
Как отмечают эксперты, ускоренный приток инвесторов на Московскую биржу наблюдается с 2015 года. При этом прошлый год стал рекордным.
«Причин для столь бурного роста несколько. За 2019 год Банк России снизил ключевую ставку с 7,75% до 6%. Ставки по вкладам приблизились к 6% годовых, достигнув исторического минимума. В поиске альтернативы все большее количество инвесторов стали выбирать биржевые инструменты для сохранения и прироста капитала. Развитие технологий удаленного открытия брокерских счетов, мобильных приложений для торговли и создание новых инвестиционных продуктов также увеличивает привлекательность инвестиций на бирже в сравнении с банковскими вкладами», — уточняют аналитики компании «БКС Брокер».
На фоне повышенного спроса на инвестиционные фондовые инструменты индекс Мосбиржи в течение 2019 года вырос на 28,5% — до уровня 3034 пунктов (по состоянию на 23 декабря 2019 года).
Как отмечают эксперты, ускоренный приток инвесторов на Московскую биржу наблюдается с 2015 года. При этом прошлый год стал рекордным.
«Причин для столь бурного роста несколько. За 2019 год Банк России снизил ключевую ставку с 7,75% до 6%. Ставки по вкладам приблизились к 6% годовых, достигнув исторического минимума. В поиске альтернативы все большее количество инвесторов стали выбирать биржевые инструменты для сохранения и прироста капитала. Развитие технологий удаленного открытия брокерских счетов, мобильных приложений для торговли и создание новых инвестиционных продуктов также увеличивает привлекательность инвестиций на бирже в сравнении с банковскими вкладами», — уточняют аналитики компании «БКС Брокер».
На фоне повышенного спроса на инвестиционные фондовые инструменты индекс Мосбиржи в течение 2019 года вырос на 28,5% — до уровня 3034 пунктов (по состоянию на 23 декабря 2019 года).
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