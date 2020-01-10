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Количество частных инвесторов на Мосбирже за прошлый год удвоилось





Как отмечают эксперты, ускоренный приток инвесторов на Московскую биржу наблюдается с 2015 года. При этом прошлый год стал рекордным.



«Причин для столь бурного роста несколько. За 2019 год Банк России снизил ключевую ставку с 7,75% до 6%. Ставки по вкладам приблизились к 6% годовых, достигнув исторического минимума. В поиске альтернативы все большее количество инвесторов стали выбирать биржевые инструменты для сохранения и прироста капитала. Развитие технологий удаленного открытия брокерских счетов, мобильных приложений для торговли и создание новых инвестиционных продуктов также увеличивает привлекательность инвестиций на бирже в сравнении с банковскими вкладами», — уточняют аналитики компании «БКС Брокер».



На фоне повышенного спроса на инвестиционные фондовые инструменты индекс Мосбиржи в течение 2019 года УрБК, Москва, 10.01.2020. Количество частных инвесторов на Московской бирже за 2019 год увеличилось в два раза — с 1,9 млн до 3,86 млн человек. Об этом говорится в исследовании компании «БКС Брокер» со ссылкой на Систему торгов.Как отмечают эксперты, ускоренный приток инвесторов на Московскую биржу наблюдается с 2015 года. При этом прошлый год стал рекордным.«Причин для столь бурного роста несколько. За 2019 год Банк России снизил ключевую ставку с 7,75% до 6%. Ставки по вкладам приблизились к 6% годовых, достигнув исторического минимума. В поиске альтернативы все большее количество инвесторов стали выбирать биржевые инструменты для сохранения и прироста капитала. Развитие технологий удаленного открытия брокерских счетов, мобильных приложений для торговли и создание новых инвестиционных продуктов также увеличивает привлекательность инвестиций на бирже в сравнении с банковскими вкладами», — уточняют аналитики компании «БКС Брокер».На фоне повышенного спроса на инвестиционные фондовые инструменты индекс Мосбиржи в течение 2019 года вырос на 28,5% — до уровня 3034 пунктов (по состоянию на 23 декабря 2019 года).

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">10 январь 2020 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 16:41</span><br /><strong>Количество частных инвесторов на Мосбирже за прошлый год удвоилось</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 10.01.2020. Количество частных инвесторов на Московской бирже за 2019 год увеличилось в два раза — с 1,9 млн до 3,86 млн человек. Об этом говорится в исследовании компании «БКС Брокер» со ссылкой на Систему торгов.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068092468-kolichestvo-chastnyh-investorov-na-mosbirzhe-za-proshlyy-god-udvoilos.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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