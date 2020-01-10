На почту по новым правилам

Сегодня СМИ Екатеринбурга ознакомили с новыми правилами ввоза международной почты, которые вступили в силу с 1 января 2020 года. Обновленный порядок операции журналистам продемонстрировали на внутренней таможне в ОПС 620000, известном как Главпочтамт Екатеринбурга. Механизм включал досмотр посылок с привлечением служебной собаки, а также порядок взаимодействия таможни и «Почты России» при уплате таможенных платежей.За 8 дней новогодних праздников в аэропорт Кольцово Екатеринбурга было доставлено 300 тонн посылок для физических лиц из-за рубежа. В общей сложности это были шесть авиалайнеров с грузами.«Это больше уровня прошлого года, когда в Екатеринбург поступили 205 тонн посылок. Мы уже привыкли — объемы грузов растут ежегодно», — пояснила УрБК руководитель направления по внешним коммуникациям отдела по маркетингу и корпоративным коммуникациям Макрорегион Урал «Почты России» Анна Первушина.Между тем с 2020 года физические лица могут беспошлинно пересылать по международной почте товары стоимостью менее 200 евро и весом до 31 кг. Свыше этих норм получатель должен будет заплатить пошлину в размере 15% в части превышения стоимости или 2 евро за каждый лишний килограмм.Новый порядок приема международных грузов с привлечением кинолога и немецкой овчарки Улика журналистам сегодня продемонстрировали на внутренней таможне Главпочтамта Екатеринбурга. Собака проверяла посылку из Вьетнама, в которой находился кофе и другие продукты питания.При этом многих поразил объем грузов, доставленных из Китая. Их легко определить по желтому цвету пакетов, пояснили сотрудники почты.Процесс проверки достаточно прост: посылку переносят в таможенное помещение, где сотрудник ее обрабатывает. Процесс обязательно фиксируется на видеокамеру. Затем в помещение запускают собаку, которая изучает содержимое коробки. В случае некриминального характера груза, а также соответствия его всем нормативным требованиям получателю выдают груз.«Средняя стоимость одного пакета на нашем посту не превышает 20 евро, и это в десять раз меньше установленного лимита. Поэтому в этом году мы не ожидаем роста таможенных платежей в отношении товаров, пересылаемых физическими лицами в международных почтовых отправлениях», — указал заместитель начальника Октябрьского таможенного поста Екатеринбургской таможни Олег Коноплев.В 2019 году норма стоимости товара была 500 евро, а вес товара прежним — 31 кг. При этом на данный момент каждая посылка рассматривается индивидуально — визуально.В Уральском таможенном управлении отмечают, что в 2019 году кольцовские таможенники выписали почти 7 тыс. таможенных приходных ордеров на общую сумму более 3 млн руб. При этом каждая четвертая посылка с превышением беспошлинных норм ввоза пришлась на жителей Екатеринбурга и Свердловской области.Это связано с тем, что получатели часто заказывали товары в интернет-магазинах — в прошлом году действовал накопительный порядок начисления пошлин. С 1 января 2020 года этот порядок упразднен.Отвечая на вопрос УрБК, насколько дороже для физических лиц станет получение посылок из-за рубежа, Олег Коноплев ответил, что сегодня тариф составляет 15% от суммы, тогда как в 2019 году он равнялся 30% от стоимости содержащегося в посылке товара. Также исключена норма суммированных посылок, что позволяет физическим лицам производить заказ в международных магазинах в большем объеме.«Есть запрещенные к ввозу в Российскую Федерацию виды товаров: оружие, спецсредства, например, записывающие устройства — все они есть в перечнях. В 2019 году порядка 20% из поступивших товаров международных почтовых отправлений подверглись проведению таможенного досмотра. В основном это были товары, которые рассматривались в качестве коммерческих партий: когда их количество превышает объемы для личного пользования. Либо продукты питания, медикаменты, различные чаи, добавки, косметические средства», — пояснил Олег Коноплев.