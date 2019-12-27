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Средняя зарплата по вакансиям служб занятости Свердловской области составляет 20 тыс. рублей
27 декабрь 2019 (12:46)
УрБК, Екатеринбург, 27.12.2019. По состоянию на 1 декабря средняя зарплата вакансий, которые размещены на биржах труда Свердловской области, составляет 20,2 тыс. руб. Об этом говорится в исследовании регионального департамента по труду и занятости.
Общее число вакансий в настоящее время составляет 36 тыс. 706 единиц, из них доля вакансий по рабочим профессиям составляет 52%.
Общее число вакансий в настоящее время составляет 36 тыс. 706 единиц, из них доля вакансий по рабочим профессиям составляет 52%.
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