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Средняя зарплата по вакансиям служб занятости Свердловской области составляет 20 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 27.12.2019. По состоянию на 1 декабря средняя зарплата вакансий, которые размещены на биржах труда Свердловской области, составляет 20,2 тыс. руб. Об этом говорится в исследовании регионального департамента по труду и занятости.



Общее число вакансий в настоящее время составляет 36 тыс. 706 единиц, из них доля вакансий по рабочим профессиям составляет 52%.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">27 декабрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 12:46</span><br /><strong>Средняя зарплата по вакансиям служб занятости Свердловской области составляет 20 тыс. рублей</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 27.12.2019. По состоянию на 1 декабря средняя зарплата вакансий, которые размещены на биржах труда Свердловской области, составляет 20,2 тыс. руб. Об этом говорится в исследовании регионального департамента по труду и занятости.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068092392-srednyaya-zarplata-po-vakansiyam-sluzhb-zanyatosti-sverdlovskoy-oblasti-sostavlyaet-20-tys-rubley.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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