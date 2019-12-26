Алексей Луценко: Размер активов в банковском секторе перестает играть определяющую роль

Фотография предоставлена пресс-службой СКБ-банка

— Я бы выделил три ключевых тенденции. Во-первых, технологичность выходит на первый план. Мы на примере СКБ-банка доказали, что не самые крупные, но технологически агрессивные банки могут составить вполне ощутимую конкуренцию банкам-гигантам.Во-вторых, происходит заметное сближение банка и клиента. Клиент становится более финансово грамотным и разборчивым, он глубоко погружается в условия продуктов, сравнивает тарифы в разных банках и выбирает самый выгодный. В свою очередь, банки все больше стремятся быль ближе к клиентам, говорить на их языке. Для ускорения этого процесса в СКБ-банке было создано специальное подразделение — Дизайн-офис, который при создании любого продукта в первую очередь смотрит на него глазами клиента.В-третьих, регулятор перешел к практическим действиям в трансформации финансового сектора, и первые реализованные проекты уже меняют ландшафт банковского бизнеса. Задайте вопрос любому прохожему: какой у вас банк? Он затруднится с ответом, потому что в его кошельке уже лежат минимум две-три карточки нескольких банков.— В этом году СКБ-банк стал одним из лидеров в сфере запуска передовых сервисов Системы быстрых платежей. В феврале 2019 года СКБ-банк присоединился к СБП, а в августе первым в РФ реализовал сервис оплаты по QR-коду. С момента присоединения к Системе быстрых платежей через банковскую группу, в состав которой входят СКБ-банк и Газэнергобанк, было совершено свыше 55 тыс. переводов.СКБ-банк сегодня — единственный банк в стране, реализовавший полный функционал оплаты c2b по QR-коду с возможностью возврата, а также сервис мгновенного счета для оплаты c2b в e-commerce и для пополнения брокерского счета клиента с инициализацией платежа из приложения брокера.— В текущем году банк предложил клиентам доступный и выгодный продукт — карту «Универсальная» с бонусной программой. Весной этого года карта заняла первое место в рейтинге самых выгодных предложений для автомобилистов благодаря высокому кэшбэку за покупки на АЗС. Карта была выпущена весной этого года и продолжает пользоваться неизменной популярностью у клиентов.С нового года владельцы «Универсальной» карты смогут самостоятельно выбирать категории, в которых им будет начисляться повышенный кэшбэк.— Ежедневно специалисты банка обрабатывают свыше 10 тыс. заявок на потребительский кредит, при этом 75% клиентов получают решение по кредиту менее чем за 5 минут. Предпраздничный спрос на кредитование всегда выше среднегодового, и в последние два месяца каждого года мы традиционно наблюдаем увеличение количества выдач потребительских кредитов.В СКБ-банке при подаче заявки на кредит онлайн процентная ставка снижается на один процентный пункт, поэтому большинство клиентов предпочитает именно этот способ. Обязательным пунктом в заявке является указание цели кредитования, и одной из самых популярных «предновогодних» целей на протяжении многих лет остается ремонт: многие заемщики планируют провести его в длинные новогодние каникулы. Также в числе популярных целей покупка автомобиля и туристической путевки.К тому же перед Новым годом востребованы кредитные карты: их часто оформляют для покупки подарков родным и близким. Преимущество карты в том, что потраченные деньги можно будет вернуть без процентов, и это удобно для тех, кто, например, получит зарплату только после праздников.— СКБ-банк по-прежнему участвует в проектах биометрической идентификации и Маркетплейса. В 2019 году они не успели «взлететь», но нам очень интересно, что произойдет в следующем году, потому что эти проекты обещают серьезное снижение монополизации банковского сектора.Не останавливаясь на достигнутом, мы продолжаем работать над развитием Системы быстрых платежей и уже показываем всему рынку, как доступно и удобно оплачивать покупки по QR-коду. В следующем году мы увидим скачкообразный рост платежей в секторе c2b через СБП. Оплата с помощью QR-кода будет только одним из сценариев, другим драйвером развития эквайринга через СБП станет сервис подписки.— Клиенты сначала относились недоверчиво, но теперь уже привыкают к чат-ботам, роботизации и самообслуживанию. Мы увидим трансформацию банковских отделений и все большее проникновение дистанционного банковского обслуживания и уже готовимся к этому. Уже сейчас с помощью компьютера или смартфона можно совершить множество операций, для которых раньше нужно было ехать в офис, а с развитием технологий личный визит в отделение даже при первом обращении в банк станет для клиента возможностью, а не обязанностью.Интересный факт — умный чат-бот СКБ-банка в этом году пообщался с 46 тысячами клиентов — то есть вел примерно 126 диалогов ежедневно!