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Стоимость проезда в метро Екатеринбурга могут включить в льготный тариф «Е-карты»
3 декабрь 2019 (14:17)
УрБК, Екатеринбург, 03.12.2019. Стоимость проезда в метро Екатеринбурга могут включить в льготный тариф «Е-карты». Об этом сегодня заявил начальник департамента экономики администрации муниципалитета Алексей Предеин.
Сейчас оплата метро по «Е-карте» не проходит из-за «технически сложной проблемы», которую администрация Екатеринбурга постарается решить», сообщил Алексей Предеин.
Отметим, что сегодня глава города Александр Высокинский заявил, что стоимость проезда в наземном общественном транспорте в 2020 году не увеличится.
Сейчас оплата метро по «Е-карте» не проходит из-за «технически сложной проблемы», которую администрация Екатеринбурга постарается решить», сообщил Алексей Предеин.
Отметим, что сегодня глава города Александр Высокинский заявил, что стоимость проезда в наземном общественном транспорте в 2020 году не увеличится.
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