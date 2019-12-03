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Стоимость проезда в метро Екатеринбурга могут включить в льготный тариф «Е-карты»





Сейчас оплата метро по «Е-карте» не проходит из-за «технически сложной проблемы», которую администрация Екатеринбурга постарается решить», сообщил Алексей Предеин.



Отметим, что сегодня глава города Александр Высокинский УрБК, Екатеринбург, 03.12.2019. Стоимость проезда в метро Екатеринбурга могут включить в льготный тариф «Е-карты». Об этом сегодня заявил начальник департамента экономики администрации муниципалитета Алексей Предеин.Сейчас оплата метро по «Е-карте» не проходит из-за «технически сложной проблемы», которую администрация Екатеринбурга постарается решить», сообщил Алексей Предеин.Отметим, что сегодня глава города Александр Высокинский заявил , что стоимость проезда в наземном общественном транспорте в 2020 году не увеличится.

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