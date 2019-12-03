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ЕВРАЗ ЗСМК отгрузил 5 тыс. тонн рельсов для железных дорог Бразилии
3 декабрь 2019 (13:53)
УрБК, Екатеринбург, 03.12.2019. Рельсобалочный цех ЕВРАЗ ЗСМК изготовил первые промышленные партии рельсов 600 и 136RE из уникальной марки стали для Бразилии. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.
По заказу бразильской компании RUMO ALL сотрудники комбината отгрузили 5 тыс. т рельсов из стали G2HH с твердостью на поверхности катания 400-440 по Бринеллю. Патент на выплавку этой стали принадлежит EVRAZ Pueblo.
«Сталь G2HH отличается от традиционных марок: в ней меньше марганца и больше хрома. Специалисты ЕВРАЗ ЗСМК доработали химический состав, добились оптимальных сочетаний твердости по всему сечению рельса, разработали специальные режимы закалки, чтобы получить требуемый уровень механических свойств», — говорится в сообщении.
«Рельсы, прокатанные из этой марки стали, обладают высокой прочностью и пластичностью. Это ноу-хау ЕВРАЗа. Нашим партнерам из Бразилии для движения тяжеловесного транспорта нужны надежные долговечные рельсы, которые будут выдерживать большие нагрузки. Мы изготовили именно такой продукт», — комментирует технический директор ЕВРАЗ ЗСМК Алексей Головатенко.
Рельсы 600 и 136RE из стали марки G2HH соответствуют европейскому и американскому стандартам. Первую промышленную партию рельсов 136RE по американскому стандарту АРЕМА для железных дорог Бразилии ЕВРАЗ ЗСМК произвел в 2017 году. С этого момента комбинат отправил потребителям уже более 40 тыс. т таких профилей.
По заказу бразильской компании RUMO ALL сотрудники комбината отгрузили 5 тыс. т рельсов из стали G2HH с твердостью на поверхности катания 400-440 по Бринеллю. Патент на выплавку этой стали принадлежит EVRAZ Pueblo.
«Сталь G2HH отличается от традиционных марок: в ней меньше марганца и больше хрома. Специалисты ЕВРАЗ ЗСМК доработали химический состав, добились оптимальных сочетаний твердости по всему сечению рельса, разработали специальные режимы закалки, чтобы получить требуемый уровень механических свойств», — говорится в сообщении.
«Рельсы, прокатанные из этой марки стали, обладают высокой прочностью и пластичностью. Это ноу-хау ЕВРАЗа. Нашим партнерам из Бразилии для движения тяжеловесного транспорта нужны надежные долговечные рельсы, которые будут выдерживать большие нагрузки. Мы изготовили именно такой продукт», — комментирует технический директор ЕВРАЗ ЗСМК Алексей Головатенко.
Рельсы 600 и 136RE из стали марки G2HH соответствуют европейскому и американскому стандартам. Первую промышленную партию рельсов 136RE по американскому стандарту АРЕМА для железных дорог Бразилии ЕВРАЗ ЗСМК произвел в 2017 году. С этого момента комбинат отправил потребителям уже более 40 тыс. т таких профилей.
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