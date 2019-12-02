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Возбуждено уголовное дело по факту подделки документов обманутых дольщиков в Арамили
2 декабрь 2019 (11:20)
УрБК, Екатеринбург, 02.11.2019. Возбуждено уголовное дело по факту подделки документов обманутых дольщиков в Арамили, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Речь идет о фактах предоставления в АО «Корпорация «Атомстройкомплекс» документов, содержащих заведомо недостоверные сведения, с целью получения мер поддержки, оказываемых гражданам, пострадавшим от действий недобросовестного застройщика при строительстве многоквартирных домов № 124 по ул. Рабочая в Арамили, домов №№ 12, 40, 43 в пос. Светлый.
Поддержка пострадавшим гражданам оказывается компанией путем выплаты денежной компенсации либо предоставления квартир, находящихся в собственных жилищных фондах.
По материалам проверки, проведенной прокуратурой области, ОП № 6 СУ УМВД России по Екатеринбургу, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 159 УК РФ «Покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере».
Необходимо отметить, что строительство многоквартирных домов № 6 по ул. Текстильщиков, № 124 по ул. Рабочая в городе Арамили, №№ 8/3, 12, 40, 43 в поселке Светлый было начато ООО «Лоджик-Девелопмент», ООО ИГК «Лоджик-Девелопмент».
Вместе с тем в 2017 году строительство объектов было приостановлено, обязательства перед гражданами застройщиками не исполнены, денежные средства не возвращены.
В связи с нарушением прав граждан-участников строительства ранее Сысертский межрайонный прокурор директору компаний вносил представления с требованием об устранении нарушений федерального законодательства.
В 2017 году указанные объекты включены в план-график («дорожную карту») Свердловской области по осуществлению мер по решению проблем граждан, включенных в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены. В ноябре 2017 года правительством Свердловской области привлечен инвестор — ГК «ТЭН».
В декабре 2018 года силами нового инвестора завершено строительство и введены в эксплуатацию два многоквартирных жилых дома по ул. Текстильщиков, 6 и пос. Светлый, 8/3.
Поддержка гражданам, пострадавшим от деятельности застройщика при строительстве жилых домов № 124 по ул. Рабочая в городе Арамили, №№ 12, 40, 43 в поселке Светлый, осуществляется АО «Корпорация «Атомстройкомплекс».
Речь идет о фактах предоставления в АО «Корпорация «Атомстройкомплекс» документов, содержащих заведомо недостоверные сведения, с целью получения мер поддержки, оказываемых гражданам, пострадавшим от действий недобросовестного застройщика при строительстве многоквартирных домов № 124 по ул. Рабочая в Арамили, домов №№ 12, 40, 43 в пос. Светлый.
Поддержка пострадавшим гражданам оказывается компанией путем выплаты денежной компенсации либо предоставления квартир, находящихся в собственных жилищных фондах.
По материалам проверки, проведенной прокуратурой области, ОП № 6 СУ УМВД России по Екатеринбургу, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 159 УК РФ «Покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере».
Необходимо отметить, что строительство многоквартирных домов № 6 по ул. Текстильщиков, № 124 по ул. Рабочая в городе Арамили, №№ 8/3, 12, 40, 43 в поселке Светлый было начато ООО «Лоджик-Девелопмент», ООО ИГК «Лоджик-Девелопмент».
Вместе с тем в 2017 году строительство объектов было приостановлено, обязательства перед гражданами застройщиками не исполнены, денежные средства не возвращены.
В связи с нарушением прав граждан-участников строительства ранее Сысертский межрайонный прокурор директору компаний вносил представления с требованием об устранении нарушений федерального законодательства.
В 2017 году указанные объекты включены в план-график («дорожную карту») Свердловской области по осуществлению мер по решению проблем граждан, включенных в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены. В ноябре 2017 года правительством Свердловской области привлечен инвестор — ГК «ТЭН».
В декабре 2018 года силами нового инвестора завершено строительство и введены в эксплуатацию два многоквартирных жилых дома по ул. Текстильщиков, 6 и пос. Светлый, 8/3.
Поддержка гражданам, пострадавшим от деятельности застройщика при строительстве жилых домов № 124 по ул. Рабочая в городе Арамили, №№ 12, 40, 43 в поселке Светлый, осуществляется АО «Корпорация «Атомстройкомплекс».
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