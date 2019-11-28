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Численность рабочей силы в Свердловской области за год сократилась на 3%

УрБК, Екатеринбург, 28.11.2019. Средняя численность рабочей силы в Свердловской области (от 15 лет и старше) в III квартале 2019 года составила 2 млн 111,1 тыс. человек. Об этом говорится в исследовании Свердловскстата.



По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель сократился на 2,9% или на 61,5 тыс. человек.



Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) на Среднем Урале в III квартале 2019 года составил 4,1% (в III квартале 2018 года — 5%).

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