Новости дня
Численность рабочей силы в Свердловской области за год сократилась на 3%
28 ноябрь 2019 (15:20)
УрБК, Екатеринбург, 28.11.2019. Средняя численность рабочей силы в Свердловской области (от 15 лет и старше) в III квартале 2019 года составила 2 млн 111,1 тыс. человек. Об этом говорится в исследовании Свердловскстата.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель сократился на 2,9% или на 61,5 тыс. человек.
Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) на Среднем Урале в III квартале 2019 года составил 4,1% (в III квартале 2018 года — 5%).
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель сократился на 2,9% или на 61,5 тыс. человек.
Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) на Среднем Урале в III квартале 2019 года составил 4,1% (в III квартале 2018 года — 5%).
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Число вакансий на биржах труда УрФО за год сократилось на 4%
- Число вакансий на биржах труда УрФО за год сократилось на 4%
- Число безработных на Среднем Урале превышает 87 тыс. человек
- В Свердловской области число безработных составляет 87 тыс. человек
- Во II квартале в Свердловской области численность рабочей силы сократилась на 2,8%