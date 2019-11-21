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Суд обязал компанию «Автореал» выплатить 661 тыс. рублей за продажу автомобиля с дефектами в Ревде
21 ноябрь 2019 (18:02)
УрБК, Екатеринбург, 21.11.2019. Свердловский областной суд отменил решение Ревдинского городского суда, который ранее оставил без удовлетворения исковые требования к ООО «Автореал». Об этом сообщает пресс-служба облсуда.
Как говорится в материалах дела, свердловчанин в марте 2019 года приобрел в компании «Автореал» автомобиль Lada Vesta, за который заплатил 590 тыс. руб. По его словам, при подписании договора купли-продажи продавцом было выдано два пакета документов — один для него, а второй — для ГИБДД.
«Дома свердловчанин обнаружил, что в пакете документов для ГИБДД находится диагностическая карта приобретенного автомобиля, в которой указано, что машина имеет множество дефектов и существенных недостатков, а также выписка с сайта ГИБДД о том, что автомобиль был в ДТП. При продаже специалисты «Автореал» обо всем этом умолчали. В течение 15 дней в адрес продавца была направлена претензия о расторжении договора купли-продажи, однако продавец отказал в ее удовлетворении, сославшись на то, что информация о техническом состоянии автомобиля до покупателя была доведена», — говорится в сообщении.
Мужчина подал иск в Ревдинский городской суд, в котором просил расторгнуть договор купли-продажи, взыскать с компании уплаченную по договору денежную сумму, компенсацию морального вреда, денежные средства, уплаченные за оформление документов, а также расходы на оплату услуг представителя и штраф. Решением суда исковые требования были оставлены без удовлетворения.
Покупатель не согласился с решением суда первой инстанции и подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд.
«Судебная коллегия пришла к выводу, что при заключении данного договора до сведения истца была доведена неполная информация о транспортном средстве, в связи с чем решение суда первой инстанции подлежит отмене», — сообщает пресс-служба облсуда.
Свердловский облсуд постановил по делу новое решение, которым расторг договор купли-продажи автомобиля. Апелляционная инстанция приняла решение взыскать с ООО «Автореал» уплаченную по договору сумму в 590 тыс. руб., 2 тыс. руб. компенсации морального вреда, судебные издержки по оплате услуг представителя — 10 тыс. руб. — и штраф в размере 50 тыс. руб. Также с компании взыскана госпошлина в доход местного бюджета в сумме 9 тыс. 400 руб.
Как говорится в материалах дела, свердловчанин в марте 2019 года приобрел в компании «Автореал» автомобиль Lada Vesta, за который заплатил 590 тыс. руб. По его словам, при подписании договора купли-продажи продавцом было выдано два пакета документов — один для него, а второй — для ГИБДД.
«Дома свердловчанин обнаружил, что в пакете документов для ГИБДД находится диагностическая карта приобретенного автомобиля, в которой указано, что машина имеет множество дефектов и существенных недостатков, а также выписка с сайта ГИБДД о том, что автомобиль был в ДТП. При продаже специалисты «Автореал» обо всем этом умолчали. В течение 15 дней в адрес продавца была направлена претензия о расторжении договора купли-продажи, однако продавец отказал в ее удовлетворении, сославшись на то, что информация о техническом состоянии автомобиля до покупателя была доведена», — говорится в сообщении.
Мужчина подал иск в Ревдинский городской суд, в котором просил расторгнуть договор купли-продажи, взыскать с компании уплаченную по договору денежную сумму, компенсацию морального вреда, денежные средства, уплаченные за оформление документов, а также расходы на оплату услуг представителя и штраф. Решением суда исковые требования были оставлены без удовлетворения.
Покупатель не согласился с решением суда первой инстанции и подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд.
«Судебная коллегия пришла к выводу, что при заключении данного договора до сведения истца была доведена неполная информация о транспортном средстве, в связи с чем решение суда первой инстанции подлежит отмене», — сообщает пресс-служба облсуда.
Свердловский облсуд постановил по делу новое решение, которым расторг договор купли-продажи автомобиля. Апелляционная инстанция приняла решение взыскать с ООО «Автореал» уплаченную по договору сумму в 590 тыс. руб., 2 тыс. руб. компенсации морального вреда, судебные издержки по оплате услуг представителя — 10 тыс. руб. — и штраф в размере 50 тыс. руб. Также с компании взыскана госпошлина в доход местного бюджета в сумме 9 тыс. 400 руб.
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