Новые справки: масса новых проблем

С 22 ноября 2019 года в России вступают в действие новые правила прохождения медицинской комиссии для получения водительских удостоверений. Теперь, чтобы получить или обменять права, нужно будет не просто пройти формальную комиссию из семи специалистов — хирурга, окулиста, невропатолога, психиатра, нарколога, терапевта и гинеколога (для женщин), но и сдать сложный тест на употребление наркотиков и алкоголя. Он включает в себя исследование мочи на наличие психоактивных веществ, таких как опиаты, амфетамин, каннабиноиды, метадон, кокаин и барбитураты, а также качественное и количественное определение карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) в сыворотке крови с целью выявления маркера хронического алкоголизма.Нововведение связано с изменениями в порядке прохождения медосвидетельствования, внесенными приказом Минздрава от 10.09.2019 № 731н. Представители ведомства объясняют новацию стремлением оградить россиян от алкоголиков и наркоманов за рулем. На практике же инновация обернется проблемами при прохождении медосмотров, существенным увеличением стоимости справок, сроков их получения и в конечном итоге может лишить частные клиники одного из основных источников дохода.Главное нововведение реформы медосвидетельствования — введение теста на обнаружение в крови и моче претендентов на права маркера CDT, который теоретически позволяет выделить хронических алкоголиков и наркоманов. Ранее анализ крови нужно было сдавать только в том случае, если при обследовании наркологом были выявлены симптомы и синдромы заболевания. Теперь процедуру придется проходить абсолютно всем соискателям водительского удостоверения.На практике внедрение приказа Минздрава от 10.09.2019 № 731н будет иметь сразу несколько следствий. Во-первых, это значительно увеличит время получения справки. Сегодня пройти комиссию можно за один день, более того — за пару часов. Необходимость сдачи анализов, передачи их в специализированный центр, получение результатов — все это займет как минимум несколько дней. Соответственно, человеку, получающему или меняющему права, придется как минимум дважды посещать медицинское учреждение, а значит — отпрашиваться с работы или учебы.Во-вторых, значительно увеличится стоимость медицинской справки. Сегодня в Екатеринбурге услуги по прохождению медкомиссии оказывают порядка 20 медицинских учреждений, стоимость справки в них колеблется от 1,5 до 2,5 тыс. руб. При этом один только тест CDT, по предварительным данным, стоит как минимум 4,7 тыс. руб., то есть в два-три раза больше, чем вся медкомиссия. Для многих потенциальных водителей это увеличение может оказаться более чем существенным. Не случайно поэтому, что в последний день действия старой системы выдачи справок — 21 ноября — большинство клиник, выдающих медицинские справки, встретили очередями желающих сэкономить. На некоторых пунктах скопились десятки желающих пройти медкомиссию «по-старому».«Сейчас везде наблюдаются огромные очереди. Ажиотаж очень большой. Сегодня у нас еще можно получить справку по категории «В» за 2,1 тыс. руб.», — отмечают в сети медицинских центров «Эдельвейс».В-третьих, получение соответствующей справки само по себе оказывается делом очень и очень сложным. Дело в том, что в Свердловской области на настоящий момент есть ровно одно учреждение, которое может проводить соответствующие тесты. Как сообщает департамент информации Среднего Урала, в регионе такие анализы может проводить только одно специализированное учреждение наркологического профиля — Областная наркологическая больница. Ни у кого больше в Свердловской области специального оборудования для этого просто нет.Такое монопольное положение Областной наркологической больницы вызывает сразу несколько вопросов. Так, очевидно, что оборудование в учреждении устанавливалось без мыслей о том, что через него будут проходить все желающие получить права в Свердловской области. Соответственно, пока нет информации о том, способна ли лаборатория физически справиться с таким наплывал клиентов — а это несколько сотен, а иногда — и тысяч человек в день. Есть ли у клиники инфраструктура для того, чтобы физически обслужить такое количество клиентов? Ведь для этого нужны соответствующие кабинеты, коридоры, столы и стулья, и, конечно же, сотрудники.Кроме того, не до конца понятно, как единственная больница, расположенная в Екатеринбурге, сможет обслужить интересы всех жителей Свердловской области. Пока получается, что водители из отдаленных районов вынуждены будут ехать для сдачи анализов в Екатеринбург, причем как минимум два раза. Учитывая расстояние до Ивделя, Серова, Краснотурьинска или Тавды, можно предположить, что права станут для них «золотыми».«Сейчас ОНБ ведет работу по заключению договоров с коллегами из других медицинских учреждений и клиник, чтобы впоследствии лаборатория нашего медицинского учреждения могла принимать биологические материалы для проведения исследований», — подчеркнул главный врач ОНБ Антон Поддубный. При этом он отмечает, что процесс выдачи справки может занять несколько недель.Однако, когда такие договоренности будут заключены, как будет выстроен процесс передачи биоматериалов на весьма значительные расстояния и сколько будет стоить доставка анализов из отдаленных районов в Екатеринбург — пока не ясно. До того, как процесс будет налажен, выдача прав за пределами столицы региона может быть фактически парализована.И, наконец, четвертым следствием нововведения станет серьезный удар по коммерческой медицине. Сегодня проведение медицинских комиссий и выдача справок на права составляют значительную часть бизнеса частных медкомпаний. Привлекательность их услуг объясняется тем, что они предлагают пройти все исследования быстро и в одном месте. Если процесс этот затянется на несколько дней, а анализы на наркотики все равно нужно будет сдавать в Областной наркобольнице, интерес к таким услугам может значительно снизиться. А никаких шансов на комплексность услуг новый проект частным клиникам не оставляет: проводить анализы на наркотики имеют право только государственные медучреждения.При этом эксперты, оценивающие нововведение, уверены, что рост стоимости услуг и резкое усложнение процедуры не приведут к решению поставленной медиками задачи — уменьшению числа неадекватных водителей. Эксперты уверены, что обойти тест не составит большого труда. Не исключено, что в ближайшее время появятся специализированные организации, оказывающие соответствующие услуги.