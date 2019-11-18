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Специалисты Роспотребнадзора за 9 месяцев изъяли из оборота 338 тонн рыбной продукции

УрБК, Москва, 18.11.2019. В течение 9 месяцев 2019 года специалисты Роспотребнадзора провели 340 обследований объектов, занятых производством рыбной продукции, в 300 из них были выявлены нарушения санитарного законодательства. По результатам мероприятий по контролю специалисты изъяли из оборота 338 т рыбной продукции, сообщается на сайте ведомства.



За 9 месяцев 2019 года Роспотребнадзором по микробиологическим, физико-химическим, паразитологическим, санитарно-химическим показателям и на радиоактивные вещества было исследовано около 61 тыс. проб рыбы и продукции из водных биоресурсов. За нарушения санитарного законодательства составлено 619 протоколов об административных правонарушениях, наложено штрафных санкций на общую сумму около 8,5 млн руб.



По санитарно-химическим показателям 0,05% проб не отвечали установленным требованиям (2018 г. — 0,21%, 9 месяцев 2018 г. — 0,25%), по микробиологическим показателям 4,9% проб не соответствовали санитарно-эпидемиологическим требованиям (2018 г. — 4,98%, 9 месяцев 2018 г. — 5,46%). По паразитологическим показателям 1,72% проб рыбы и морепродуктов не соответствовали установленным требованиям (2018 г. — 0,78%, 9 месяцев 2018 г. — 0,51%).



По физико-химическим показателям, характеризующим качество продукции, 5,28% проб не соответствовало заявленным требованиям. При этом следует отметить высокий процент проб импортной рыбной продукции, не соответствующих требованиям по показателям качества (14,94%).

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