Спекулятивный роуминг

В ближайшее время Госдумой могут быть приняты изменения в законодательстве о запрете необоснованных комиссий за операции по межрегиональным переводам между банковскими счетами физлиц внутри одной системы. По мнению экспертов, новые правовые нормы не только помогут снизить расценки на эти услуги, но и будут способствовать росту популярности безналичных операций среди населения. Хотя есть опасение, что крупнейшие банки могут придумать новые завуалированные комиссии, стремясь компенсировать выпадающую прибыль банков от роуминга.12 ноября депутаты Госдумы РФ приняли в первом чтении новый закон о запрете взимания комиссии за переводы внутри системы одного банка в разных регионах. Как уточнил на заседании заместитель главы ФАС России Андрей Кашеваров, таким образом предлагается устранить межрегиональную дискриминацию.В частности, речь идет о ситуациях, когда отдельные банки устанавливают повышенный размер комиссии за операции по межрегиональным переводам между счетами физических лиц, открытыми в одной кредитной организации, которая на порядок выше по сравнению с внутрирегиональными переводами.Как сообщается на официальном сайте Госдумы, предполагается, что «изменения законодательства обеспечат свободу перемещения денег на финансовом рынке России, развитие безналичных платежей, устранение дискриминационных практик тарификации, ущемляющих интересы потребителя, а также мотивацию банков оптимизировать бизнес-модели и бизнес-процессы».По данным замглавы ФАС, сегодня 75% банков не тарифицируют свои комиссии по внутри- и межрегиональным переводам. Однако пока не предлагается вводить какие-либо штрафы для банков, которые будут игнорировать новые правовые нормы. Как уточнил представитель ФАС России Андрей Кашеваров, административную ответственность введут, если банки будут нарушать закон.«Размер комиссионного вознаграждения, взимаемого кредитной организацией при осуществлении операций по переводу денежных средств между физическими лицами по их банковским счетам в такой кредитной организации, не может быть обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации», — говорится в официальном комментарии на сайте Госдумы.По мнению авторов нового законопроекта, изменения законодательства обеспечат свободу перемещения денег на финансовом рынке России, а также будут способствовать развитию системы безналичных платежей, устранению дискриминационных практик тарификации, ущемляющих интересы потребителя, а также мотивации банков оптимизировать бизнес-модели и бизнес-процессы.«Данный роуминг не совсем обоснован с экономической точки зрения. Ведь переводы внутри одной банковской структуры не зависят от того, производится ли транзакция между разными регионами или внутри одного региона. В отличие от переводов между различными банками, когда, по сути, одним из кредитных учреждений предоставляются кредитные ресурсы другому, здесь речь идет строго о деньгах, проводимых внутри одной банковской структуры. Так что обеспокоенность ФАС данным вопросом понять вполне можно — собирать дополнительные комиссии здесь по большому счету не за что: если банк и имеет какие-то дополнительные расходы при проведении таких транзакций, связанные с техническим обеспечением проводок, то они очень невелики», — подчеркнул аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.Финансовые эксперты считают, что устранение необоснованных сборов за роуминг по территориальному принципу увеличит привлекательность банковских переводов, так как сделает транзакционные издержки для клиентов меньше.«Насколько сильно и как быстро будут меняться объемы перечислений межрегиональных переводов, сейчас сказать трудно, но в любом случае идея выглядит привлекательной. Пожалуй, есть только одно опасение: что вместо роуминга банки начнут брать за такие переводы какие-то новые комиссии, стремясь компенсировать выпадающую прибыль от роуминга. В этом плане выигравшие и пострадавшие тут видны невооруженным глазом — банки теряют дополнительный источник доходов, клиенты снижают свои издержки», — пояснил в комментарии УрБК Алексей Коренев.Напомним, что ранее председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что недопустимо брать комиссию с клиентов за денежные переводы внутри одного и того же банка, хотя практика такая существует. При этом он сообщил, что за такие транзакции банки не несут никаких дополнительных убытков — для них перевод бесплатный, также должно быть и для клиентов кредитно-финансовых организаций.«Филиалы и внутренние структурные подразделения банка являются составной частью единой организационной структуры банка, и переводы между счетами, открытыми в различных его территориальных подразделениях, являются в полном смысле обычными внутренними переводами, в связи с чем при осуществлении внутрибанковского перевода между различными территориальными зонами банк не создает добавленной стоимости по сравнению с переводами внутри одной территориальной зоны», — считают в правительстве.Между тем, по мнению уральских банкиров, новый закон, скорее всего, не окажет существенного влияния на нынешнее состояние рынка межрегиональных переводов.«Большинство банков уже давно применяет единые тарифы на «домашние» и межрегиональные переводы. Более того, некоторые банки, включая банк «НЕЙВА», предоставляют своим клиентам возможность делать переводы, в том числе межрегиональные, бесплатно», — отметил председатель правления банка «НЕЙВА» Павел Ефремов.Как отмечают эксперты, в первую очередь от данного изменения в законодательстве выиграют вкладчики крупнейших банков страны, которые наиболее часто пользуются внутрирегиональными безналичными переводами внутри одной системы.«Я думаю, выиграют только клиенты Сбербанка. Из крупных банков с большим объемом платежей физических лиц такая разница в тарифах существует только у него. Если Сбербанк снизит тарифы на межрегиональные переводы, его клиенты однозначно выиграют. Но, если у банка одновременно вырастут тарифы на переводы внутри региона, что вполне возможно, объемы переводов резко снизятся, а клиенты начнут мигрировать в другие банки с более лояльными тарифами», — подчеркнул Павел Ефремов.При этом ждать существенного роста популярности безналичных переводов и платежей не стоит, поскольку часть клиентов, по мнению банкиров, уже выбрала для себя наиболее выгодные тарифные планы в кредитных организациях.«Вряд ли стоит ожидать резкого скачка популярности безналичных переводов и платежей. Такие операции иначе тарифицируются, и те, для кого тарифы того же Сбербанка невыгодны, давно совершают их через другие банки на комфортных для себя условиях. В целом же возникает подозрение, что законопроект потребовался Госдуме РФ затем, чтобы хоть как-то ограничить монополию Сбербанка на переводы, это попытка в принципе диктовать ему правила игры. Возможно также, что законопроект является частью кампании по принуждению Сбербанка к активной работе с новой системой быстрых платежей», — считает председатель правления банка «НЕЙВА».Хотя, учитывая современные тенденции на рынке банковских услуг, данный сегмент, безусловно, будет расти и дальше. Что особенно актуально с переходом на систему быстрых платежей и для оптимизации финансовых бизнес-процессов.«Что касается популярности безналичных платежей и переводов, то их объем рос, растет и будет расти в любом случае, так как это действительно современно, удобно и выгодно. Но любые меры, улучшающие для конечного потребителя качество услуг и снижающие расценки на эти услуги, будут только увеличивать популярность таковых платежей», — убежден аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.ИАА «УралБизнесКонсалтинг» будет наблюдать за развитием событий.