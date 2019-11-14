Екатеринбург призвал «синхронизировать» нацпроекты

Фото предоставлено пресс-службой администрации Екатеринбурга

Четвертый общероссийский форум стратегического развития «Города России 2030: территория проектов» совпал по времени с общественным обсуждением проекта генплана развития Екатеринбурга до 2035 года. Это позволило добиться двух задач: обнародовать выкладки стратегии перед экспертным сообществом, а также получить высокие оценки квалификации и стратегическим возможностям мегаполиса от ведущих экспертов в области градостроительства, урбанистики и государственного управления. Также Екатеринбург снова продемонстрировал способность генерации передовых практик, которые берут на вооружение другие субъекты РФ.Четвертый форум «Города России 2030: территория проектов» по своему содержанию отчасти перекликается с международным форумом и выставкой уникального строительства «100 + ForumRussia», темой которого были «города будущего». Аналогичным образом темами дискуссий стали технологии «умного города», комплексное освоение территорий, стратегическое планирование, а также градостроительная политика.Это определило состав участников мероприятия: представители органов законодательной, исполнительной и муниципальной власти — сенаторы, депутаты, вице-губернаторы, мэры, строители и эксперты в области урбанистики.«Мы обсуждаем наиболее злободневные вопросы. Это встраивание муниципалитетов в реализацию национальных проектов. Должен быть выработан механизм, потому что все проекты разработаны в Москве. А люди живут в территориях, и нам нужно переводить отраслевые проекты в каждую конкретную территорию, чтобы гражданин видел не общую картину, а как будут развиваться поликлиники, когда появится дорога и детский сад. Те вещи, которые влияют на качество жизни», — рассказал Александр Высокинский.Другим важным моментом глава Екатеринбурга назвал информатизацию муниципальных образований.«Все об этом говорят — о безбарьерном Wi-Fi, экологии, но на территории муниципальных образований сегодня не создается инфраструктура. Мы должны говорить, что при благоустройстве фонарные опоры должны перестать быть подставкой под лампочку. Там должна быть сотовая связь, Wi-Fi, антенны и так далее. Интернет и оптоволокно должны быть везде», — привел пример глава Екатеринбурга.Однако, по его словам, в этом случае возникает финансовая проблема, потому что проведение кабельной канализации, интернет-модулей, оптоволокна осуществляется за счет самих муниципалитетов, а не в рамках нацпроекта по созданию комфортной городской среды.«Поэтому есть риск возникновения противоречия при исполнении двух нацпроектов — по информатизации и по созданию комфортной городской среды», — отметил глава Екатеринбурга.В этой связи Александр Высокинский призвал создать рабочую группу, которая выработает предложения по синхронизации этих двух нацпроектов. Эту идею поддержал полномочный представитель президента России в УрФО Николай Цуканов. По его словам, в таком случае муниципалитеты смогут оказывать услуги по подключению пользователей к цифровым технологиям, что даст дополнительный источник пополнения городских бюджетов.Также Николай Цуканов обратил внимание участников форума на необходимость координации усилий федеральной и муниципальной власти в части реализации нацпроектов. В рамках форума он провел заседание совета по местному самоуправлению при полпредстве. Полпред подчеркнул важность заявленных в рамках форума тем, так как нацпроекты распространены на все регионы, но именно муниципальная власть ближе всех к людям.«Органы МСУ лучше других понимают потребности населения. В то же время анализ показал, что на практике на местах не всегда понимают, как все нужно правильно делать, и разница в достигнутых показателях нацпроектов это наглядно демонстрирует», — указал полпред.При этом Николай Цуканов считает, что внедрение технологий «умного города» даст сокращение потерь в коммунальных сетях, а цифровизацию ускорит оказание методической поддержки. Затронул он и тему преобразования муниципальных районов, которая позволит избежать дублирования функций.То же самое отметил и Александр Высокинский, который подчеркнул: каждый руководитель должен представлять, что означает выполнение президентских поручений.Предметные дискуссии прошли в рамках тематических секций форума. Основными и наиболее посещаемыми стали площадки «Оценка регулирующего воздействия в муниципальных образованиях РФ: тенденции и перспективы», «Умный город: решения, рецепты, реализация и источники финансирования», «Агломерация и экономический рост», «Принципы и проблемы современного градостроительства в разрезе национального проекта «Жилье и городская среда». Участие в них приняли Александр Высокинский, заместители глав Екатеринбурга, члены правительства Свердловской области, эксперты отраслевых институтов и представители федеральных органов власти.«Меня интересуют вопросы о роли местного самоуправления в реализации нацпроектов. По опыту своей работы (экс-мэр Архангельска двух созывов — прим. ред.), мне эти проблемы близки, и в комитете я эти вопросы тоже веду. Прежде всего нас заботит финансирование и софинансирование подготовки проектов, сметной документации по реализации нацпроектов. Это первичное здравоохранение и так далее. Оптимизируя здравоохранение и образование, мы остались без первичной помощи людям. Но сейчас идет процесс восстановления. И вопрос подготовки сметной документации по детским садам, школам, спортивным сооружениям очень важен», — заявил журналистам член комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Виктор Павленко.Одной из ключевых тем второго дня работы стали агломерации на уровне муниципалитетов. Как рассказал сегодня участникам начальник департамента экономики администрации Екатеринбурга Алексей Прядеин, сейчас в регионе идет разработка и реализация нескольких крупных агломерационных проектов. Это строительство скоростной трамвайной ветки между Екатеринбургом и Верхней Пышмой, а также веток из «Академического» и «Солнечного». Сюда же он отнес проектирование второй линии метрополитена.Участники тематической секции сошлись во мнении, что залогом успешной реализации таких проектов является межмуниципальное сотрудничество.«Необходимо также консолидировать усилия власти и крупного бизнеса для достижения общих задач», — подчеркнул Алексей Прядеин.При этом днем ранее актуальным и важным для региона создание екатеринбургской агломерации назвал Николай Цуканов.В свою очередь, отраслевые эксперты акцентировали внимание на градостроительной политике.«Я уже не первый раз в Екатеринбурге на этой площадке — она очень интересная и полезная. В этом году много конкретного и практического опыта, который был презентован и обсуждался на высоком профессиональном уровне. Меньше разговоров об общих вещах, постепенно мы начинаем обсуждать конкретные практики. Это радует. Тон обсуждению задал глава Екатеринбурга Александр Высокинский, говорили о проблемах в сфере реализации нацпроекта «Жилье и городская среда», где много проблем с координацией жилищной и градостроительной политики. Иначе цели национального проекта выполнены не будут», — говорит гендиректор фонда «Институт экономики города» Александр Пузанов.«То, что говорил Александр Высокинский, правильно: документы социально-экономического и стратегического планирования должны разрабатываться вместе. Это нормальная идеология, каждый город ищет способы решения проблем. То, что у нас действительно развитие жилья и социальной инфраструктуры часто не сбалансировано, это мы знаем. И города пока не очень умеют отстаивать свои интересы», — добавил эксперт.