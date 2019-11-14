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В Свердловской области 80% стеклоомывающей жидкости не соответствует стандартам

УрБК, Екатеринбург, 14.11.2019. В Свердловской области 80% образцов стеклоомывающей жидкости не соответствуют стандартам по температуре кристаллизации. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге сообщил начальник отдела оценки соответствия ФБУ «Уралтест» Евгений Сысуев.



«Испытания стеклоомывающей жидкости проводились Росстандартом в рамках потребительской закупки. На этикетке производитель может указать, что температура начала кристаллизации составляет минус 30 градусов, а в действительности жидкость будет выдерживать в лучшем случае минус 15 градусов. Стекло замерзает, повышается опасность ДТП», — отметил Евгений Сысуев.



В трех образцах обнаружили метанол, применение которого запрещено постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 11 июля 2007 года № 47 «О прекращении использования метилового спирта в средствах по уходу за автотранспортом» в силу его токсичности.



В Челябинской области стандартам не соответствуют 90% образцов: в одном из них также обнаружен метанол, в остальных указана неверная температура кристаллизации.



Также и в Свердловской, и в Челябинской области зафиксированы случаи недолива стеклоомывающей жидкости: объем, заявленный на этикетке, не соответствовал фактическому, в некоторых случаях недостаток составлял 15%.



Еще один вид нарушений, выявленный Росстандартом, — отсутствие нормативной документации на стеклоомывающую жидкость (ГОСТа, техрегламента, методики испытаний).



Евгений Сысуев порекомендовал потребителям приобретать дорогие и проверенные марки стеклоомывающей жидкости и при ее покупке обращать внимание на запах: чем он резче, тем лучше качество из-за наличия изопропилового спирта.

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