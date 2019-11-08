Высокинский проинспектировал метропоезда

Фото предоставлено пресс-службой администрации Екатеринбурга

Сегодня глава Екатеринбурга Александр Высокинский вместе с журналистами посетил депо Екатеринбургского метрополитена на Эльмаше. В предыдущий раз он был тут в январе: город запустил программу по обновлению и техническому переоснащению всего парка метро. Лично осмотрев три вернувшихся состава, Александр Высокинский рассказал о планах относительно второй ветки метро и вернулся на рабочее место в качестве пассажира.Поездка главы города в депо носила ревизионный характер — Александру Высокинскому лично предстояло проверить результаты капремонта трех составов. Это уже не первая техника, которая проходит модернизацию. Такой подход, объяснил глава Екатеринбурга, позволяет экономить средства бюджета, получая при этом составы, срок службы которых продлевается на 15 лет.Александр Высокинский первым делом лично осмотрел составы и вагоны. Как внешне, так и внутри они производят впечатление новых. Это говорит о глубине модернизации, пояснили сотрудники депо. Как сообщил глава города, метропоезд не может работать дольше тридцати лет, а новый поезд стоит, как детский сад — 240-280 млн руб.«Поэтому мы их реконструируем, меняем внизу перемотку всех двигателей, всех шлангов и кабелей, проводим полное обновление салона, системы управления и наблюдения. Также меняется вся механика», — указал глава Екатеринбурга.В первую очередь было модернизировано и заменено подвагонное оборудование, а также усилена конструкция вагонов. Поэтому теперь все выглядит новым, начиная от колесных пар. «Под замену» пошли системы пожарной сигнализации, видеонаблюдения в кабине машиниста и салоне, установлено светодиодное освещение, антивандальная обшивка стен и сидений и места для маломобильных пассажиров.После глубокой модернизации метропоезда прослужат еще 15 лет. Всего у Екатеринбургского метрополитена 15 составов, из которых в 2020 году 11 будут обновлены, а остальные прошли процедуру.Высокинский добавил, что реконструкция составов обошлась городскому бюджету в 300 млн руб., что дает ощутимую экономию.«Или покупать новый состав за 240-280 млн руб., или за 40% от этой стоимости провести капитальный ремонт. Это 100 млн руб., есть разница? Капремонт добавит еще 15 лет эксплуатации», — пояснил Александр Высокинский.Из депо глава Екатеринбурга вместе с журналистами отправился обратно по действующей ветке до станции «Площадь 1905 года» на одном из обновленных составов. Все это время Александр Высокинский отвечал на вопросы — о метро, вагонах, бюджете, благоустройстве и о дорожных подрядчиках, которые не могли в срок замостить плиткой центральные городские улицы, делая это теперь в снег и слякоть.Во время поездки (люди на станциях с удивлением смотрели внутрь первого вагона, видя там главу города) выяснилось, что средства федерального бюджета на вторую линию метро Екатеринбург попросит в 2020 году.«Мы получим обновленное технико-экономическое обоснование, чтобы выходить по срокам на будущий год. Мы называем это аудит по строительству второй ветки метро. Выходить с ним будем на Федерацию во второй половине будущего года», — сообщил глава города.Как раз сейчас в Екатеринбурге проходит общественное обсуждение проекта генплана города до 2035 года. По проекту первая линия дополнится станцией метро «Бажовская», которая сейчас не достроена, а вторая линия должна появиться к 2025 году. В ее рамках планируется запустить движение от станции «Янтарная» до станции «Каменные палатки». Территория под новое депо запроектирована в районе озера Малый Шарташ.Третью линию метрополитена рассчитывают построить до 2035 года. Предполагается, что она пройдет от станции «Академическая» до станции «Шарташская». Стоимость всего проекта ранее оценивалась в 60-70 млрд руб.Следует отметить, что нынешняя команда городских управленцев уделяет теме метро повышенное внимание. Еще летом Александр Высокинский заявил: «Несмотря на мнение некоторых скептиков, мы обязательно построим вторую ветку и всех скептиков позовем на первую поездку».После нескольких лет затишья на уровне города и области вновь стали говорить, что метрополитен крайне необходим Екатеринбургу в условиях роста численности населения, освоения территорий и инфраструктуры и увеличения транспортного трафика. В этом году (Александр Высокинский сегодня об этом снова упомянул) на проектирование второй линии метрополитена в муниципальном бюджете заложено 250 млн руб.