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Свалку ТБО для Екатеринбурга могут разместить в Белоярском городском округе
1 ноябрь 2019 (14:43)
УрБК, Екатеринбург, 01.11.2019. Свалку твердых бытовых отходов (ТБВО) для Екатеринбурга могут разместить на территории Белоярского городского округа, на расстоянии двух-трех километров от села Верхнее Дуброво.
Документ, свидетельствующий о таких намерениях, опубликовал на своей странице в Facebook депутат белоярской гордумы Иван Десятков. Речь идет о письме министра ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова в адрес главы городского округа Верхнее Дуброво.
«В министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области поступило обращение жителей поселка Сысерть по вопросу рассмотрения возможности использования земельных участков под объекты обращения с твердыми коммунальными отходами для муниципального образования «город Екатеринбург». Указанные земельные участки расположены на территории Белоярского городского округа, на расстоянии 2-3 км от поселка Верхнее Дуброво», — говорится в письме.
Министр также направил запрос о возможности изменения генплана Белоярского ГО для размещения полигона.
Ранее обсуждалась возможность строительства полигона в Сысертском районе, против чего резко выступили местные жители. На этой неделе губернатор Евгений Куйвашев заявил, что в Сысерти будет построен только мусоросортировочный завод, а полигон появится в другом месте.
Документ, свидетельствующий о таких намерениях, опубликовал на своей странице в Facebook депутат белоярской гордумы Иван Десятков. Речь идет о письме министра ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова в адрес главы городского округа Верхнее Дуброво.
«В министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области поступило обращение жителей поселка Сысерть по вопросу рассмотрения возможности использования земельных участков под объекты обращения с твердыми коммунальными отходами для муниципального образования «город Екатеринбург». Указанные земельные участки расположены на территории Белоярского городского округа, на расстоянии 2-3 км от поселка Верхнее Дуброво», — говорится в письме.
Министр также направил запрос о возможности изменения генплана Белоярского ГО для размещения полигона.
Ранее обсуждалась возможность строительства полигона в Сысертском районе, против чего резко выступили местные жители. На этой неделе губернатор Евгений Куйвашев заявил, что в Сысерти будет построен только мусоросортировочный завод, а полигон появится в другом месте.
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