Самозанятые опасаются учета

В России эксперимент по налогообложению самозанятого населения признан успешным, и в пилотный проект решили включить еще 19 регионов страны. В список вошли Санкт-Петербург, Воронежская, Волгоградская, Ленинградская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Ростовская, Самарская, Сахалинская, Свердловская, Тюменская, Челябинская области, Красноярский и Пермский края, Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ и Республика Башкортостан. Нововведение начнет действовать с 1 января 2020 года.Годом ранее специальный налоговый режим для самозанятых стал доступен для жителей Москвы, Московской области, Калужской области и Татарстана. По последним данным ФНС России, в качестве самозанятых в этих регионах зарегистрировались свыше 250 тыс. человек. Сумма задекларированного ими дохода достигла 27,5 млрд руб.Для внедрения нового налогообложения разработано мобильное приложение «Мой налог». Предполагается, что граждане, которые не имеют работодателя и наемных работников, создают продукт или услугу самостоятельно, без посредников, и чей доход не превышает 2,4 млн руб. в год, будут регистрироваться в нем и платить налог, при этом без какой-либо отчетности.Для тех, кто оказывает услуги другим гражданам, ставка составляет 4% от дохода. Для работающих с индивидуальными предпринимателями и компаниями — 6%. В эти ставки включены взносы в систему обязательного медицинского страхования. Что касается взносов в Пенсионный фонд России (ПФР), то они отчисляются в добровольном порядке.Мнения экспертов, опрошенных ИАА «УралБизнесКонсалтинг» по поводу целесообразности новой системы, разделились.«Я считаю, что люди боятся, что не получат никаких льгот. Они боятся бюрократии и не верят, что они получат от этого выгоду. Хоть сейчас по статистике зарплата растет, но по факту в малых городах она, напротив, падает, и то, что люди не ушли в криминал и не просят пособия по безработице — это уже хорошо», — поделился президент Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области Анатолий Филлипенков.Президент Фонда развития предпринимательства Владимир Лобок считает, что налогообложение самозанятых дает возможность предпринимателю позиционировать себя официально. Например, свободно работать с поставщиками и заказывать рекламу своих услуг. При этом ожидаемую выгоду государство от них не получит.«Бизнес стремительно уходит в тень, чтобы выдержать всю налоговую нагрузку. Социальная реклама, которая сейчас идет про белую зарплату, не мотивирует. Пенсионная система непредсказуема. И никто не знает, что будет с накоплениями в будущем. Законопроект не решает проблем ни по налогам, ни по доходной части бюджета», — сказал Владимир Лобок.«Считаю, что в законе не хватает нормы, освобождающей от уплаты налогов самозанятых, для которых эта деятельность не является основной. Поэтому планирую участвовать, но после того, как уволюсь с основной работы. А так — идею поддерживаю: кажется, реализовано удобно, а из самого платежа исключены взносы в Пенсионный фонд, которых всё равно, с большой долей вероятности, никто никогда не увидит», — рассказал УрБК один из репетиторов Екатеринбурга на условиях анонимности.Опрошенные УрБК самозанятые граждане не разделяют оптимизма государственных чиновников и не выражают желания принять участие в налоговом эксперименте. Так, мастер ногтевого сервиса на условиях анонимности рассказала, что не хочет участвовать в данном эксперименте, так как считает это невыгодным. Доход от ее работы совсем небольшой. А чтобы оплачивать налоги, ей пришлось бы повысить стоимость услуг и, соответственно, потерять ряд клиентов. Также она подчеркнула, что очередная бумажная волокита займет слишком много времени. Мастера ногтевого сервиса опасаются, что если они встанут на учет в ФНС, позже сравнительно небольшой налог может увеличиться в разы.Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов отметил, что перечень профессий для самозанятых должен быть зафиксирован. Тогда этот механизм будут готовы распространять на субъекты Российской Федерации.