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BMW отзывает в РФ более 4 тыс. автомобилей из-за возможных проблем с подушкой безопасности

УрБК, Москва, 31.10.2019. В России «БМВ русланд трейдинг» отзывает 4 тыс. 144 автомобиля марки BMW 3 серии (Е46) и 5 серии (Е39) из-за возможных проблем в работе подушки безопасности. Об этом говорится в сообщении на сайте Росстандарта.



Отзыву подлежат автомобили, реализованные с февраля 2000 года по май 2002 года.



«Причиной отзыва транспортных средств являются возможные неисправности в функционировании газогенератора подушки безопасности фирмы TAKATA, если он подвергался воздействию высокой влажности воздуха на протяжении многих лет и/или в результате дефекта качества, допущенного при производстве газогенератора. При стандартном срабатывании подушки безопасности водителя в газогенераторе может возникнуть слишком высокое внутреннее давление. При неблагоприятных обстоятельствах газогенератор может взорваться с последующим выбросом металлических осколков из надувной подушки безопасности», — говорится в сообщении.



Уполномоченные представители изготовителей ООО «БМВ русланд трейдинг» проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить машины в ближайший дилерский центр для ремонта.



На транспортных средствах будет выполнена проверка номера установленной подушки безопасности в рулевом колесе и, если на автомобиле установлена подушка с номером ВАМ РТ1-1085, будет произведена замена подушки безопасности водителя. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">31 октябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 15:45</span><br /><strong>BMW отзывает в РФ более 4 тыс. автомобилей из-за возможных проблем с подушкой безопасности</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 31.10.2019. В России «БМВ русланд трейдинг» отзывает 4 тыс. 144 автомобиля марки BMW 3 серии (Е46) и 5 серии (Е39) из-за возможных проблем в работе подушки безопасности. Об этом говорится в сообщении на сайте Росстандарта.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068091031-bmw-otzyvaet-v-rf-bolee-4-tys-avtomobiley-iz-za-vozmozhnyh-problem-s-podushkoy-bezopasnosti.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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