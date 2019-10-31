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BMW отзывает в РФ более 4 тыс. автомобилей из-за возможных проблем с подушкой безопасности
31 октябрь 2019 (15:45)
УрБК, Москва, 31.10.2019. В России «БМВ русланд трейдинг» отзывает 4 тыс. 144 автомобиля марки BMW 3 серии (Е46) и 5 серии (Е39) из-за возможных проблем в работе подушки безопасности. Об этом говорится в сообщении на сайте Росстандарта.
Отзыву подлежат автомобили, реализованные с февраля 2000 года по май 2002 года.
«Причиной отзыва транспортных средств являются возможные неисправности в функционировании газогенератора подушки безопасности фирмы TAKATA, если он подвергался воздействию высокой влажности воздуха на протяжении многих лет и/или в результате дефекта качества, допущенного при производстве газогенератора. При стандартном срабатывании подушки безопасности водителя в газогенераторе может возникнуть слишком высокое внутреннее давление. При неблагоприятных обстоятельствах газогенератор может взорваться с последующим выбросом металлических осколков из надувной подушки безопасности», — говорится в сообщении.
Уполномоченные представители изготовителей ООО «БМВ русланд трейдинг» проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить машины в ближайший дилерский центр для ремонта.
На транспортных средствах будет выполнена проверка номера установленной подушки безопасности в рулевом колесе и, если на автомобиле установлена подушка с номером ВАМ РТ1-1085, будет произведена замена подушки безопасности водителя. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
Отзыву подлежат автомобили, реализованные с февраля 2000 года по май 2002 года.
«Причиной отзыва транспортных средств являются возможные неисправности в функционировании газогенератора подушки безопасности фирмы TAKATA, если он подвергался воздействию высокой влажности воздуха на протяжении многих лет и/или в результате дефекта качества, допущенного при производстве газогенератора. При стандартном срабатывании подушки безопасности водителя в газогенераторе может возникнуть слишком высокое внутреннее давление. При неблагоприятных обстоятельствах газогенератор может взорваться с последующим выбросом металлических осколков из надувной подушки безопасности», — говорится в сообщении.
Уполномоченные представители изготовителей ООО «БМВ русланд трейдинг» проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить машины в ближайший дилерский центр для ремонта.
На транспортных средствах будет выполнена проверка номера установленной подушки безопасности в рулевом колесе и, если на автомобиле установлена подушка с номером ВАМ РТ1-1085, будет произведена замена подушки безопасности водителя. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
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