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Суд обязал госпиталь Росгвардии в Екатеринбурге выплатить пациентке 250 тыс. рублей за моральный вред
31 октябрь 2019 (12:21)
УрБК, Екатеринбург, 31.10.2019. Свердловский областной суд оставил без изменений решение Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга о взыскании морального вреда с госпиталя Росгвардии.
Как сообщает пресс-служба облсуда, в 2013 году сотрудницу Росгвардии стали мучить сильные боли в спине, и она обратилась за помощью в ведомственное лечебное учреждение ФГКУЗ «5 военный клинический госпиталь войск национальной гвардии Российской Федерации». По результатам томографии нейрохирургом госпиталя ей был поставлен диагноз и проведена операция на позвоночнике.
«Боли не проходили, и женщина была вынуждена постоянно посещать госпиталь, проходить лечение. С 2013 по 2016 год ей было сделано пять операций. В 2016 году заключением военно-врачебной комиссии она была признана ограниченно годной к несению военной службы. В 2017 году специалисты госпиталя впервые поставили женщине диагноз — болезнь неудачно оперированного позвоночника с другими сопутствующими диагнозами. В 2018 и 2019 году ей пришлось перенести еще по одной операции», — говорится в сообщении.
Женщина обратилась с иском о взыскании морального вреда в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. В исковом заявлении женщина просила взыскать с ответчика ФГКУЗ «5 военный клинический госпиталь войск национальной гвардии Российской Федерации» 2 млн руб.
Решением Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга исковые требования были удовлетворены частично. Учитывая моральные и физические страдания истца, а также требования разумности и справедливости, с ФГКУЗ «5 военный клинический госпиталь войск национальной гвардии Российской Федерации» взыскана в пользу истца компенсация морального вреда в размере 250 тыс. руб.
Как сообщает пресс-служба облсуда, в 2013 году сотрудницу Росгвардии стали мучить сильные боли в спине, и она обратилась за помощью в ведомственное лечебное учреждение ФГКУЗ «5 военный клинический госпиталь войск национальной гвардии Российской Федерации». По результатам томографии нейрохирургом госпиталя ей был поставлен диагноз и проведена операция на позвоночнике.
«Боли не проходили, и женщина была вынуждена постоянно посещать госпиталь, проходить лечение. С 2013 по 2016 год ей было сделано пять операций. В 2016 году заключением военно-врачебной комиссии она была признана ограниченно годной к несению военной службы. В 2017 году специалисты госпиталя впервые поставили женщине диагноз — болезнь неудачно оперированного позвоночника с другими сопутствующими диагнозами. В 2018 и 2019 году ей пришлось перенести еще по одной операции», — говорится в сообщении.
Женщина обратилась с иском о взыскании морального вреда в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. В исковом заявлении женщина просила взыскать с ответчика ФГКУЗ «5 военный клинический госпиталь войск национальной гвардии Российской Федерации» 2 млн руб.
Решением Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга исковые требования были удовлетворены частично. Учитывая моральные и физические страдания истца, а также требования разумности и справедливости, с ФГКУЗ «5 военный клинический госпиталь войск национальной гвардии Российской Федерации» взыскана в пользу истца компенсация морального вреда в размере 250 тыс. руб.
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