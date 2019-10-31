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Суд обязал госпиталь Росгвардии в Екатеринбурге выплатить пациентке 250 тыс. рублей за моральный вред

УрБК, Екатеринбург, 31.10.2019. Свердловский областной суд оставил без изменений решение Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга о взыскании морального вреда с госпиталя Росгвардии.



Как сообщает пресс-служба облсуда, в 2013 году сотрудницу Росгвардии стали мучить сильные боли в спине, и она обратилась за помощью в ведомственное лечебное учреждение ФГКУЗ «5 военный клинический госпиталь войск национальной гвардии Российской Федерации». По результатам томографии нейрохирургом госпиталя ей был поставлен диагноз и проведена операция на позвоночнике.



«Боли не проходили, и женщина была вынуждена постоянно посещать госпиталь, проходить лечение. С 2013 по 2016 год ей было сделано пять операций. В 2016 году заключением военно-врачебной комиссии она была признана ограниченно годной к несению военной службы. В 2017 году специалисты госпиталя впервые поставили женщине диагноз — болезнь неудачно оперированного позвоночника с другими сопутствующими диагнозами. В 2018 и 2019 году ей пришлось перенести еще по одной операции», — говорится в сообщении.



Женщина обратилась с иском о взыскании морального вреда в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. В исковом заявлении женщина просила взыскать с ответчика ФГКУЗ «5 военный клинический госпиталь войск национальной гвардии Российской Федерации» 2 млн руб.



Решением Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга исковые требования были удовлетворены частично. Учитывая моральные и физические страдания истца, а также требования разумности и справедливости, с ФГКУЗ «5 военный клинический госпиталь войск национальной гвардии Российской Федерации» взыскана в пользу истца компенсация морального вреда в размере 250 тыс. руб.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">31 октябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 12:21</span><br /><strong>Суд обязал госпиталь Росгвардии в Екатеринбурге выплатить пациентке 250 тыс. рублей за моральный вред</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 31.10.2019. Свердловский областной суд оставил без изменений решение Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга о взыскании морального вреда с госпиталя Росгвардии. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068091016-sud-obyazal-gospital-rosgvardii-v-ekaterinburge-vyplatit-pacientke-250-tys-rubley-za-moralnyy-vred.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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